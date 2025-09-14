Trois produits “Vegan” épinglés par une association de consommateurs

L'ESSENTIEL Le magazine 60 Millions de consommateurs alerte sur trois produits vegan courants - steaks végétaux, laits végétaux et gâteaux dits diététiques - souvent ultra-transformés.

Contrairement au score Nova, le Nutri-Score ne tient pas compte du degré de transformation des aliments.

Dans son hors-série, l’association cite une étude de 2024 indiquant que l’intégralité des steaks végétaux était ultra-transformés.

Depuis quelques années, les produits Vegan sont de plus en plus nombreux dans les rayons des supermarchés. Ils sont présentés comme des alternatives plus écologiques et meilleures pour la santé, et sont souvent classés dans les catégories A ou B au Nutri-Score. Mais ces bonnes notes masquent une réalité moins attrayante.

Choisir les aliments en fonction de leur degré de transformation

Le magazine 60 Millions de consommateurs, dans son hors-série N°230 (sept-octobre 2025), rappelle que le degré de transformation de ces produits n’est pas pris en compte par le Nutri-Score. Un autre indicateur le fait : le score Nova.

Celui-ci classe les aliments en quatre groupes :

Groupe 1 : Aliments non transformés ou transformés minimalement

Groupe 2 : Ingrédients culinaires transformés

Groupe 3 : Aliments transformés

Groupe 4 : Produits alimentaires et boissons ultra-transformés

Le degré de transformation est une donnée très importante pour mesurer l’impact d’un aliment sur notre santé. Une étude Nutri-Net Santé, publiée en 2019, a par exemple montré qu’une consommation plus élevée d'aliments ultra-transformés était associée à une augmentation des risques de maladies cardio-vasculaires, coronariennes et cérébro-vasculaires. D’autres travaux, plus récents, ont montré une association significative entre la consommation d’aliments ultra-transformés et l’insomnie chronique. Au moment de faire les courses, mieux vaut donc éviter ces produits.

Certains produits Vegan sont ultra-transformés

Et pour cela, exit les steaks végétaux ! Dans son hors-série, l’association cite une étude de 2024 indiquant que l’intégralité de ces produits - 100 % donc - était ultra-transformés, classés au score Nova 4. Et ils ne sont pas les seuls. Les galettes, les nuggets Vegan et les autres substituts à la viande obtiennent très souvent la même note. Pour la santé, l’idéal est de cuisiner vous-même ces produits et de ne pas les acheter tout prêts.

Autre produit dans le viseur : les laits végétaux, qui sont aussi classés 4 au score Nova. Encore plus trompeur, les emballages indiquent parfois qu’ils sont bio, riches en protéines et en calcium, sans sucres… Mais ils contiennent aussi des additifs, inscrits de manière beaucoup moins lisible pour le consommateur. Enfin, 60 Millions de consommateurs alerte aussi sur un autre type de produits : certains gâteaux présentés comme diététiques mais composés de marqueurs d'ultra-transformation.

Face à cette omniprésence des produits ultra-transformés et aux risques associés à leur consommation, plusieurs recommandations ont été émises dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS) 2019-2023. L’un des objectifs est d’”interrompre la croissance de la consommation des produits ultra-transformés (selon la classification NOVA) et [de] réduire la consommation de ces produits de 20 % sur la période entre 2018 et 2021”.