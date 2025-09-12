Antibiotiques : votre café du matin pourrait bien affaiblir leurs effets !

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que la caféine pouvaient réduire l'efficacité de certains antibiotiques.

La substance active le système d'alerte de certaines bactéries E.coli. Ce qui les aident à être plus résistantes aux médicaments.

La caféine n'est pas le seul ingrédient à pouvoir avoir des interactions néfastes avec des traitements.

Selon une nouvelle étude menée par l’université de Tübingen (Allemagne), la caféine ne donnerait pas uniquement un coup de boost aux endormis, elle déclencherait également le système d’alerte de certaines bactéries, les rendant ainsi plus résistantes aux antibiotiques.

L’étude présentant cette découverte a été publiée cet été dans la revue PLOS Biology.

La caféine réduit l’efficacité des antibiotiques contre E.coli

Antibiotiques, médicaments sur ordonnance, aliments… les chercheurs ont étudié les réactions de 94 substances différentes face à la bactérie E.coli, agent pathogène pouvant provoquer entre autres des intoxications alimentaires ou des infections urinaires.

"Nos données montrent que plusieurs substances peuvent influencer subtilement, mais systématiquement la régulation des gènes chez les bactéries", explique Christoph Binsfeld, premier auteur de l'étude dans un communiqué. Le doctorant et ses collègues ont notamment relevé que les boissons caféinées peuvent avoir un impact sur certains régulateurs génétiques qui contrôlent les protéines de transport d'E.coli. En d'autres termes, la caféine modifie ce qui peut entrer et sortir de la bactérie. "La caféine déclenche une cascade d'événements commençant par le régulateur génétique Rob et aboutissant à la modification de plusieurs protéines de transport dans E.coli – ce qui entraîne à son tour une réduction de l'absorption d'antibiotiques tels que la ciprofloxacine", précise Ana Rita Brochado, directrice de l'équipe de recherche. Ce phénomène réduit alors l’efficacité du médicament.

Toutefois, le composé chimique, présent dans le café ainsi que les feuilles de thé ou encore les fèves de chocolat, n’affiche pas d’effet affaiblissant sur les antibiotiques faisant face à Salmonella enterica (un agent pathogène étroitement lié à E. coli). "Cela montre que même dans des espèces bactériennes similaires, les mêmes stimuli environnementaux peuvent entraîner différentes réactions – peut-être en raison de différences dans les voies de transport ou de leur contribution à l'absorption d'antibiotiques", avancent les auteurs.

Aliments et médicaments : attention aux interactions

Cette étude met en garde contre un possible effet délétère de la caféine sur certains traitements antibiotiques. Mais il ne s'agit pas de la première interaction aliment/médicament mis en lumière. Plusieurs ingrédients ou nutriments peuvent perturber l’assimilation des cachets prescrits.

Par exemple, le jus de pamplemousse qui agit sur une enzyme présente dans le foie et les parois de l'intestin, accélère l'absorption de plusieurs traitements comme les statines, les immunosuppresseurs ou encore de certains médicaments pour le cœur. "Il ne doit donc pas être bu dans les 2 heures qui précèdent ou qui suivent la prise des médicaments. Il est également conseillé d’en limiter la consommation à moins d’1/4 de litre par jour", précise l’Assurance Maladie sur son site internet.

De son côté, le thé perturbe l’assimilation des traitements contre l’anémie tandis que le café de son côté est à éviter en cas de traitement anti-asthmatique par la théophylline. En effet, la molécule et la caféine ont des effets similaires, augmentant le risque d’effets indésirables du médicament.

Il est aussi recommandé d'éviter les aliments riches en vitamine K (choux, brocolis, épinards, persil, abats, etc.) en cas de prise d’anticoagulants ou encore de bannir la réglisse en cas de traitement contre l’hypertension artérielle. Et si vous prenez un antidépresseur de la famille des IMAO, tenez-vous éloigner du fromage.