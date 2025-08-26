Antibiotique : ces deux antalgiques très courants aident les bactéries à résister

L'ESSENTIEL L'ibuprofène et le paracétamol favorisent la résistance aux antibiotiques.

Si vous vous tournez vers l’ibuprofène et le paracétamol lorsque vous avez de la fièvre ou des douleurs. Méfiance ! Ces deux analgésiques très consommés pourraient participer à l'antibiorésistance, selon une étude d’University of South Australia parue dans la revue npj Antimicrobials and Resistance.

Résistance aux antibiotiques : l’ibuprofène et le paracétamol favorisent les mutations des bactéries

L'antibiorésistance avec ses 1,97 million de décès en 2019 est un véritable problème de santé publique. Pour tenter de mieux comprendre le phénomène, les chercheurs australiens ont voulu explorer les interactions de la ciprofloxacine – un antibiotique utilisé pour traiter les infections courantes de la peau, de l’intestin ou des voies urinaires – avec neuf médicaments couramment utilisés dans les maisons de retraite lors du traitement d’une infection E.Coli :

l'ibuprofène : un analgésique anti-inflammatoire ;

le diclofénac : un anti-inflammatoire pour traiter l'arthrite ;

l'acétaminophène : le paracétamol pour la douleur et la fièvre ;

le furosémide : médicament pour l'hypertension artérielle ;

la metformine : traitement de la glycémie ;

l'atorvastatine : médicament pour aider à réduire le cholestérol et les graisses dans le sang ;

le tramadol : un analgésique puissant ;

le témazépam : il est utilisé pour traiter les problèmes de sommeil ;

la pseudoéphédrine : un décongestionnant.

En étudiant les données recueillies, l’équipe a découvert que l’ibuprofène et le paracétamol augmentaient considérablement les mutations bactériennes. Ce qui rendait alors E. coli très résistant à l’antibiotique prescrit.

"Lorsque les bactéries ont été exposées à la ciprofloxacine en association avec l'ibuprofène et le paracétamol, elles ont développé davantage de mutations génétiques qu'avec l'antibiotique seul. Ce qui les a aidées à se développer plus rapidement et à devenir très résistantes. Fait inquiétant, les bactéries étaient non seulement résistantes à la ciprofloxacine, mais une résistance accrue a également été observée à de nombreux autres antibiotiques de différentes classes", explique l’auteure principale Pr Rietie Venter dans un communiqué. "Nous avons également découvert les mécanismes génétiques à l'origine de cette résistance. L'ibuprofène et le paracétamol activent tous deux les défenses des bactéries pour expulser les antibiotiques et les rendre moins efficaces."

Antibiotique : il faut examiner les risques liés à la prise de plusieurs médicaments

Le rôle joué par l'ibuprofène et le paracétamol dans l'antibiorésistance est particulièrement inquiétant selon les scientifiques. En effet, il n’est pas rare que plusieurs médicaments soient prescrits ou pris en même temps que les antibiotiques.

"Cette étude nous rappelle clairement que nous devons examiner attentivement les risques liés à l’utilisation de plusieurs médicaments, en particulier dans les établissements de soins pour personnes âgées, où les résidents se voient souvent prescrire une combinaison de traitements à long terme", explique la Pr Venter. "Cela ne signifie pas que nous devons cesser d'utiliser ces médicaments, mais nous devons être plus attentifs à la façon dont ils interagissent avec les antibiotiques, et cela implique de regarder au-delà des simples combinaisons de deux médicaments."

La professeure et ses collègues réclament ainsi des études supplémentaires afin de vérifier l'impact des différents traitements à long terme sur l’efficacité des antibiotiques.