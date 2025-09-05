Disparition de Rachida Badaoui, co-fondatrice d'Imagyn

C'est une actrice importante dans le domaine des cancers gynécologiques qui a disparu au coeur de l'été. Rachida Badaoui, cofondatrice, vice-présidente et référente Île-de-France de l’association Imagyn, une initiative portée par des patientes atteintes de ces cancers, est décédée le 1er août dernier.

"La direction et le personnel ainsi que les membres du Comité de Démocratie Sanitaire rendent hommage à son engagement exemplaire et adressent à sa famille, ses proches et ses collègues associatifs leurs plus sincères condoléances", a souligné un communiqué de l'INCa, Institut National du Cancer, en rappelant que Rachida Badaoui s'était particulièrement investie au sein du groupe de travail sur les séquelles, lancé à l’initiative des membres du CDS.

Engagée dans la lutte contre les cancers gynécologiques

Au sein de l'association Imagyn, Rachida Badaoui qui se définissait comme "engagée dans la lutte contre les cancers gynécologiques et au service de la cause féminine" oeuvrait pour "informer, soutenir et défendre les patientes atteintes de cancers gynécologiques en collaborant étroitement avec les institutions pour améliorer leur prise en charge", comme l'indique le site de cette association de patientes.

Celle-ci a été créée en 2014 autour d'un groupe formé de patientes de cancers gynécologiques originaires de plusieurs régions de France. Elle a notamment pour objectifs de diffuser de l'information sur ces cancers. Dans ce cadre, Imagyn avait été partenaire de notre site Pourquoi Docteur dans la réalisation d'un podcast concernant l'impact du cancer de l'ovaire sur la vie sexuelle des patientes.

Imagyn est par ailleurs engagée dans le soutien et l'accompagnement des patientes et de leurs proches et dans l'avancement de la recherche.