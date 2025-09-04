Déclin cognitif : un lien avec la consommation d’édulcorants

L'ESSENTIEL Au cours d’un suivi de huit ans, la consommation élevée d'édulcorants a été associée à un déclin cognitif, avec une baisse 62 % plus rapide des capacités de réflexion et de mémoire globales.

Le lien avec un déclin cognitif plus rapide était plus fort chez les participants diabétiques que chez les non diabétiques.

Les édulcorants incriminés sont l'aspartame, la saccharine, l’acésulfame K, l’érythritol, le sorbitol et le xylitol.

Eau aromatisée, sodas, boissons énergisantes, yaourts et desserts hypocaloriques… Les édulcorants sont présents dans les aliments ultra-transformés. Ils "sont souvent considérés comme une alternative saine au sucre. Cependant, leur consommation a été associée à des effets néfastes sur la santé", a déclaré Claudia Kimie Suemoto, professeur de l'université de São Paulo (Brésil). Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Neurology, la chercheuse et son équipe ont voulu examiner l'association entre la consommation d’édulcorants et le déclin cognitif.

12.772 adultes ont fait des tests cognitifs et fourni des informations sur leur alimentation

Pour mener à bien les travaux, l’équipe a utilisé les données de fonctionnaires âgés de 35 ans et plus d’une recherche brésilienne effectuée de 2008 à 2019. Les personnes dont les données alimentaires étaient incomplètes, dont l'apport calorique était extrême et dont les résultats des tests cognitifs étaient incomplets ont été exclus. Au total, 12.772 adultes brésiliens, âgés en moyenne de 52 ans, ont été suivis durant huit ans. Les participants ont rempli des questionnaires sur leur alimentation, détaillant ce qu'ils avaient mangé et bu au cours de l'année précédente. Les scientifiques les ont répartis en trois groupes en fonction de la quantité totale d'édulcorants artificiels consommée. Les édulcorants pris en compte étaient l'aspartame, la saccharine, l'acésulfame-K, l'érythritol, le xylitol, le sorbitol et le tagatose. Les volontaires ont été soumis à des tests cognitifs au début, au milieu et à la fin de l’intervention afin de suivre leurs capacités de mémoire, de langage et de réflexion au fil du temps. "Ces tests évaluaient des domaines tels que la fluidité verbale, la mémoire de travail, la mémorisation et la vitesse de traitement."

Un déclin 62 % plus rapide des capacités de réflexion et de mémoire à cause des édulcorants

Le groupe ayant consommé le moins d'édulcorants a consommé en moyenne 20 milligrammes par jour (mg/jour) et le groupe ayant consommé le plus d'édulcorants, en moyenne 191 mg/jour. "Pour l'aspartame, cette quantité équivaut à une canette de soda light." Le sorbitol a présenté la consommation la plus élevée, avec une moyenne de 64 mg/jour. Selon les résultats, les adultes ayant consommé la plus grande quantité d'édulcorants présentaient un déclin plus rapide de leurs capacités de réflexion et de mémoire globales que celles ayant consommé la plus faible quantité, avec une baisse 62 % plus rapide. "Cela équivaut à environ 1,6 an de vieillissement."

Quant aux personnes du groupe intermédiaire, elles ont connu une baisse 35 % plus rapide que celles du groupe le plus faible, soit environ 1,3 an de vieillissement. "La consommation d'aspartame, de saccharine, d'acésulfame K, d'érythritol, de sorbitol et de xylitol a été associée à un déclin plus rapide de la cognition globale, notamment dans les domaines de la mémoire et de la fluidité verbale" chez les patients de moins de 60 ans uniquement. Autre constat : un déclin plus rapide de la mémoire et de la cognition globale chez les participants diabétiques.

Les auteurs estiment que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces résultats et déterminer si d'autres alternatives au sucre raffiné, comme la compote de pommes, le miel, le sirop d'érable ou le sucre de coco, pourraient constituer des alternatives efficaces.