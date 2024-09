Déclin cognitif : les multiples opérations pourraient augmenter le risque chez les personnes âgées

L'ESSENTIEL À chaque intervention chirurgicale supplémentaire, le temps de réaction global des adultes âgés de 40 à 69 ans ralentit de 0,3 millisecondes.

Leurs scores liés à la flexibilité cognitive, la résolution de problèmes et la capacité à se souvenir d'images et de chiffres diminuent également.

Les opérations répétées sont associées à un volume hippocampique plus faible et à un volume d'hyperintensités de la substance blanche plus important.

Pour la première fois, des chercheurs de l'université de Sydney (Australie) ont étudié l’impact de chirurgies multiples et complexes sur la santé cérébrale. Dans le cadre de recherches, publiées The Lancet Healthy Longevity, ils se sont appuyés sur les données de la Biobank du Royaume-Uni, collectées entre le 13 mars 2006 et le 16 juillet 2023, pour passer en revue les informations de 502.412 adultes âgés de 40 à 69 ans, qui ont subi des interventions chirurgicales, allant de la chirurgie d'un jour au pontage cardiaque, à l'exclusion des procédures de diagnostic et de la neurochirurgie.

Neurodégénérescence : un hippocampe plus petit chez les patients ayant subi plusieurs opérations

Les personnes ayant déjà reçu un diagnostic de démence ont été exclues. Parmi les participants sélectionnés, 46.706, suivis pendant 20 ans, ont subi des IRM cérébrales et des cognitifs pour détecter les signes de neurodégénérescence. "Les principaux résultats pris en compte étaient le volume de l'hippocampe et les hyperintensités de la substance blanche, qui sont tous deux des marqueurs établis de la neurodégénérescence, ainsi que le temps de réaction, la flexibilité cognitive et la mémoire prospective et numérique", a précisé l’équipe.

Selon les résultats, à chaque opération supplémentaire, le temps de réaction global des patients ralentissait de 0,3 millisecondes. La flexibilité cognitive, la résolution de problèmes et la capacité à se souvenir d'images et de chiffres diminuaient également avec chaque intervention supplémentaire. Les auteurs ont aussi constaté que les patients ayant subi plusieurs interventions chirurgicales avaient un hippocampe plus petit. Ils présentaient également plus de signes de lésions cérébrales liées à l'obstruction des vaisseaux sanguins que les volontaires n'ayant pas subi d'interventions chirurgicales répétées.

Les "professionnels de la santé doivent envisager toutes les options thérapeutiques" avant la chirurgie

"L’étude suggère que le déclin cognitif lié à la chirurgie peut sembler faible, mais que ces changements et ces pertes de neurodégénérescence commencent vraiment à s'accumuler après plusieurs chirurgies. Elle rappelle aux professionnels de la santé qu'ils doivent envisager toutes les options thérapeutiques et faire preuve de prudence lorsqu'ils recommandent une intervention chirurgicale majeure à des patients plus âgés et plus vulnérables", a déclaré Jennifer Taylor, auteure principale des travaux.

D’après les scientifiques, les futures recherches devraient essayer de comprendre les mécanismes biologiques internes de la neurodégénérescence. Une hypothèse suggère que l'inflammation pourrait être à l'origine du retard de la récupération cognitive après une intervention chirurgicale.