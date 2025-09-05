Une femme meurt d'une morsure de hamster

L'ESSENTIEL En Espagne, une femme est décédée après avoir été mordue par son hamster.

Cette mère de famille a été victime d'un choc anaphylactique, causé par une réaction allergique.

Les morsures de hamster doivent être correctement désinfectées car les dents de l'animal contiennent de nombreuses bactéries.

Il y a presque un an, une femme de 38 ans s’est rendue aux urgences d’un établissement de santé, à Villa-real. En effet, elle ne se sentait pas bien après que son hamster l'ait mordue. La morsure a eu lieu dans la soirée, la femme, de nationalité colombienne, sentant ses symptômes s'aggraver, est arrivée vers 22h30 à proximité de l’hôpital par ses propres moyens, accompagnée par ses enfants.

Un choc anaphylactique à l’origine du décès de la victime

Alors qu'elle n'était qu'à quelques mètres du centre de santé, elle s’est effondrée. Elle a alors été immédiatement prise en charge par l’équipe médicale de l'hôpital. "Le SAMU a réalisé la réanimation cardio-pulmonaire avancée et d'autres techniques de stabilisation mais la patiente n’a pas réagi", selon l’agence EFE. Le personnel a dû alors déclarer son décès. À la suite de cet événement tragique, les policiers se sont rendus sur les lieux afin de s’occuper des enfants, très choqués par la scène. Ces derniers ont eu besoin d'une assistance psychologique.

D’après le média local El Periódico Mediterráneo, vers une heure du matin, le corps de la femme a été enlevé. Dans une interview, accordée à la chaîne Telecinco, la famille de la victime a indiqué que cette dernière "souffrait de problèmes d'asthme et de stress" qui affectaient son état de santé. Les autorités ont privilégié l’hypothèse d’un choc anaphylactique, soit la forme la plus sévère de l’anaphylaxie, causée par une réaction allergique.

Quelle conduite tenir après une morsure de hamster ?

Le hamster n'est pas un animal agressif, cependant, sans raison apparente, il peut mordre. Le problème est que ses dents contiennent de nombreuses bactéries et le hamster, dans de rares cas, peut transmettre la rage ou certaines infections à un être humain. Sa morsure doit donc être considérée comme dangereuse et être désinfectée rapidement. Il est rappelé que si l’état de la victime se dégrade, il est nécessaire de demander un avis médical sans tarder.