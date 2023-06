Mordu par une araignée violoniste, il est retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel

L'ESSENTIEL Un commerçant grec aurait été mordu par une araignée violoniste, qui est venimeuse, lors d’une visite dans une ferme.

Quelques heures après, le quinquagénaire aurait souffert de démangeaisons, fait un malaise et aurait été victime d’un choc anaphylactique.

Le lendemain, il a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel.

Le 13 juin, un commerçant grec, Konstantinos Moulas, a été retrouvé inconscient dans sa chambre d’hôtel situé à Sabaudia en Italie. L’homme âgé de 58 ans était en déplacement dans la région pour une série de missions profesionnelles liées au commerce dans le secteur agroalimentaire, selon le journal Il Messaggero. La veille, il avait passé la journée dans une exploitation agricole spécialisée dans la production de kiwis avec ses cinq collègues.

"Même l'utilisation du défibrillateur n'a pas permis d'éviter la tragédie"

Le lendemain matin, lorsqu’ils sont descendus prendre leur petit-déjeuner, aucun d’entre eux n'a vu le père de famille et se sont inquiétés. Ils ont frappé à la porte de sa chambre et ont découvert qu’il avait perdu connaissance. Les secours ont immédiatement été appelés et ont tenté de le réanimer, mais il n'a pas été possible de sauver sa vie, car il était probablement déjà décédé durant la nuit. "Nous sommes très choqués par ce qui s'est passé. Nous avons fourni toute l'assistance nécessaire, mais malheureusement, même l'utilisation du défibrillateur n'a pas permis d'éviter la tragédie", a déclaré Simone Ponziani, directeur de l'hôtel où séjournait le quinquagénaire.

Une morsure d’araignée violoniste à l’origine de son décès ?

Après sa mort, une enquête a été ouverte afin d'établir le déroulement exact des faits. Tout d'abord, les collègues du commerçant grec qui avaient passé la journée avec lui ont été interrogés. Ces derniers ont confirmé qu'ils s'étaient rendus dans une ferme pour des raisons professionnelles et ont ajouté que Konstantinos Moulas s'était plaint de démangeaisons et aurait fait un malaise durant la soirée. Après cet interrogatoire, les enquêteurs ont émis une hypothèse : le patient décédé aurait été mordu par une araignée violoniste et aurait été victime d'un choc anaphylactique survenu pendant la nuit, alors qu'il se trouvait seul dans la chambre, sans personne pour l'aider.

Araignée violoniste : comment la reconnaître ?

L’araignée violoniste, qui fait partie de la famille des loxoscèles (Loxosceles rufescens), porte ce nom, car elle présente une petite tache sur le dos en forme de violon. Elle a une couleur roussâtre-sable, un abdomen ovale et sombre, la tête rétrécie et a de longues et fines pattes.

Cette dernière est venimeuse. C’est pourquoi sa morsure peut s’accompagner de démangeaisons, d’irritations, de fièvre, des nausées, des vertiges ou de vomissements. Autre réaction possible : un choc anaphylactique, à savoir une réaction allergique grave. "Potentiellement mortel, il constitue une urgence médicale absolue. (…) Le seul médicament de première intention de l’anaphylaxie est l’adrénaline injectable. Celle-ci se présente sous forme de stylo dit auto-injecteur prescrit au patient après un épisode sévère", indique l’Inserm.