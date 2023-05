Mordus par des vipères au Teknival : comment réagir en urgence ?

L'ESSENTIEL Durant le Teknival, qui s’est déroulé dans l’Indre, deux personnes ont été mordues par une vipère.

Chaque année, 5,4 millions de morsures de serpents, entraînant de 1,8 à 2,7 millions de cas d’envenimement, sont enregistrées.

"Une fois sur deux environ, le serpent venimeux n’injecte pas son venin lors de la morsure", selon l’Assurance maladie.

"Hier (soit le vendredi 29 mai), deux participants ont été mordus par des vipères" sur le terrain où se déroule le Teknival, à Villegongis près de Châteauroux. C’est ce qu’a signalé indique la préfecture de l'Indre dans un communiqué à la presse. Son message a été rapidement relayé et un important dispositif médical a aussi été déployé. Ces blessures, qui constituent un problème de santé publique, sont souvent négligées, en particulier dans des pays des régions tropicales et subtropicales. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 5,4 millions de morsures de serpents, entraînant de 1,8 à 2,7 millions de cas d’envenimement, sont recensées chaque année.

Morsure de serpent : est-elle toujours grave ?

Pour évaluer la gravité de la blessure, il faut savoir si la personne a été mordue par une couleuvre non venimeuse ou une vipère venimeuse. Selon l’Assurance maladie, une couleuvre non venimeuse a une tête ronde, une seule ligne d’écailles entre l’œil et la gueule, des pupilles rondes et des petites dents. Quant à la vipère venimeuse, elle a une tête triangulaire, plusieurs rangées d’écailles entre l’œil et la gueule, des pupilles fendues verticalement, un museau retroussé et une mâchoire pourvue de crochets.

"Une fois sur deux environ, le serpent venimeux n’injecte pas son venin lors de la morsure. Dans ce cas, on parle de morsure sèche : elle n’engendre que des symptômes locaux. En cas d'injection de venin, on parle d'envenimation; des symptômes généraux apparaissent et leur importance dépend de la dose de venin présente dans l’organisme. Le plus souvent, les symptômes restent légers sauf en cas d'allergie au venin", indique l’Assurance maladie.

Quels signes doit-on repérer en cas de morsures de serpent ?

Lorsque la victime concernée a été mordue par un serpent venimeux et que du venin a été injecté, elle présente des traces de morsure sous la forme de deux points, des douleurs vives, un gonflement et une rougeur au niveau de la morsure. Cette réaction peut s'étendre sur une partie ou l’intégralité du membre touché. Après avoir été mordu, des symptômes digestifs (nausées, diarrhée…), cardiovasculaires (malaise, chute de la tension artérielle…) et respiratoires peuvent aussi survenir. Si la personne blessée est allergique au venin de serpent, elle peut souffrir d’un choc anaphylactique.

Morsure de serpent : quels sont les gestes à adopter et ceux à proscrire ?

Dans son communiqué, la préfecture de l'Indre rappelle, qu’en cas de morsure de serpent, il convient d’appeler le secours, de ne pas bouger et d’immobiliser le membre atteint en le surélevant légèrement, car l’agitation favorise la diffusion du venin. Autre conseil : "enlevez rapidement bagues, bracelets, chaussures serrées et tout ce qui peut entraîner une compression."

Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, il est fortement déconseillé de sucer la morsure, inciser ou poser un garrot, car cela peut causer de graves lésions. On ne doit pas non plus poser de glace, ni de pommade sur la plaie. Et dernier conseil, mais il est essentiel : "Attention ne donnez pas d'anti-inflammatoire, ni d'aspirine qui augmentent le risque de saignement", précise l’Assurance maladie.