Éteindre la télé est bon pour votre santé mentale

L'ESSENTIEL Réduire le temps passé devant la télévision de 60 minutes pour faire d'autres choses, diminue le risque de dépression.

Cet effet bénéfique est surtout visible chez les adultes entre 45 et 65 ans.

Seule la substitution par le sport semble bénéfique chez les personnes âgées.

Une récente étude américaine assurait que le binge watching n’était pas totalement mauvais, aidant entre autres à faire face aux périodes de stress. Toutefois, il ne faut pas non plus abuser si on en croit de nouveaux travaux néerlandais.

Des chercheurs de l’université de Groningue assurent, en effet, que remplacer le temps passé devant la télévision par d'autres activités peut contribuer à prévenir les troubles entre 45 et 65 ans.

Faire autre chose que regarder la télé réduit les risques de dépression jusqu’à 43 %

Pour déterminer l’impact des activités sur la dépression, l’équipe a suivi 65.454 adultes pendant 4 ans. Les participants devaient détailler le temps passé devant la télé ainsi que celui consacré aux autres activités comme le sport, le sommeil, le travail, les déplacements et les loisirs. Leur santé mentale a également été évaluée par des professionnels de santé.

"Nous avons constaté que réduire le temps passé devant la télévision de 60 minutes et le réaffecter à d’autres activités diminuait la probabilité de développer une dépression majeure de 11 %", explique Rosa Palazuelos-González, chercheuse principale à l'Université de Groningue dans un communiqué. "Pour les réaffectations de 90 et 120 minutes, cette diminution de probabilité monte jusqu'à 25,91 %."

Se tenir éloigner du petit écran était surtout bénéfique aux 45-65 ans. Éteindre la télé pendant 60 minutes pour se consacrer à d’autres tâches ou à ses loisirs réduisait leur risque de présenter des symptômes dépressifs de 18,78 %. La réduction de la dépression était de 29 % pour 90 minutes loin de la télévision et de 43 % pour 120 minutes.

Cette association bénéfique était observée avec toutes les activités (sommeil, travail, loisir…), à l’exception d’une demi-heure de tâches ménagères.

Dépression : éteindre la télé bénéfique que pour les 45-65 ans ?

La santé mentale des autres tranches d’âge ne semblait pas bénéficier autant des "pauses" sans écran. Chez les seniors, seul le remplacement du temps passé devant la télévision par du sport baissait la probabilité de devenir dépressif. Et aucune réduction significative des risques de dépression n’était observée chez les jeunes adultes. Pour ce dernier point, les chercheurs suggèrent que les jeunes, étant généralement plus actifs que les autres, pourraient avoir déjà dépassé le seuil d'activité physique protecteur contre la dépression.

Face à l’ensemble des résultats obtenus, l’équipe conclut dans son article paru dans la revue European Psychiatry "remplacer le temps passé devant la télévision par d'autres activités, notamment le sommeil, pourrait constituer une stratégie préventive contre la dépression chez les adultes d'âge moyen, tandis que seule la substitution par le sport semble bénéfique chez les personnes âgées".