Le binge watching ne serait pas si mauvais pour vous…

Stranger Things, Wednesday, Game of Thrones. Les séries sont parfois si prenantes qu’il est difficile de ne pas regarder l’épisode suivant…. puis le suivant… puis le suivant…. Bonne nouvelle si vous êtes un de ces spectateurs “accros”. Le visionnage boulimique, surnommé binge-watching, n’aurait pas que des effets négatifs sur la santé.

Selon des travaux de l’université de Géorgie (USA), les personnes qui regardent des séries de manière intensive sont plus susceptible de construire des univers mentaux où les histoires se poursuivent, même après la fin de leur feuilleton. Et, ces récits les aident à gérer les périodes de stress.

Série en binge watching : un passe-temps qui aide à surmonter le stress

En cherchant à comprendre l’impact du binge watching sur la santé mentale et cognitives, Joshua Baldwin, auteur principal de l'étude et chercheur postdoctoral à l'Université de Géorgie, a remarqué que la pratique pouvait aussi avoir des bons côtés. Elle rend "les scénarios plus mémorables en aidant les téléspectateurs à connecter les fils de l'intrigue et à obtenir une image plus large de l'histoire".

De plus, ces amateurs de séries sont loin d’être passifs. Ils semblent, en effet, plus susceptibles de penser aux shows qu’ils ont terminés que les personnes qui regardent les épisodes plus lentement. "Les personnes qui ont l'habitude de regarder des séries en boucle ne le font souvent pas passivement, ils y pensent en fait activement par la suite", explique l’expert dans un communiqué. "Elles ont vraiment envie de s'immerger dans les histoires, même lorsqu'elles ne regardent pas la série."

Et, ces mondes mentaux où continuent à vivre leurs personnages préférés, se révèlent utiles. Le chercheur et ses collègues ont découvert que ces univers peuvent aider les gens à faire face aux moments de stress.

Visionnage intensif : l’impact varie selon les individus et le contexte

Autre découverte qui paraît assez logique : pour imaginer la suite et créer ces mondes mentaux, il faut avoir un bon souvenir de l’histoire. "La plupart des participants ont déclaré avoir tendance à se souvenir et à fantasmer plus fréquemment sur des histoires qu'ils ont appréciées ou qu'ils ont trouvées émouvantes et significatives", ajoutent les auteurs de l’étude parue dans la revue Acta Psychologia.

Par ailleurs, l’impact du binge-watching varie d’un individu à l’autre. "On débat beaucoup de la question de savoir si les médias sont une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est toujours un débat nuancé, souligne Joshua Baldwin. Cela dépend toujours du contenu lui-même, des raisons pour lesquelles les gens le regardent, du contexte psychologique de l'individu". Toutefois, les effets du visionnage intensif de série sur le bien-être doivent être étudiés plus en profondeur, selon lui.