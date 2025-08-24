«Apnée sociale» : les mauvaises habitudes du week-end aggravent ce trouble du sommeil

L'ESSENTIEL La gravité de l’apnée du sommeil augmente considérablement le week-end, de sorte que le risque était 18 % plus élevé le samedi que le mercredi.

Les hommes étaient 21 % plus susceptibles d'être touchés, contre 9 % chez les femmes.

Les adultes de moins de 60 ans présentaient un risque plus élevé le week-end que ceux ayant plus de 60 ans.

La gravité de l'apnée obstructive du sommeil (SAHOS) peut varier considérablement d'une nuit à l'autre, ce qui peut entraîner des diagnostics inexacts chez environ 20 % des patients et constitue un facteur prédictif indépendant de problèmes cardiovasculaires. "Malgré des connaissances bien établies sur les variations des habitudes de sommeil au cours de la semaine, aucune recherche n'a évalué les différences de gravité de l’apnée du sommeil selon les jours de la semaine", selon des chercheurs de l’université Flinders. C’est pourquoi ces derniers ont mené une étude publiée dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Apnée du sommeil : dormir 45 minutes de plus le week-end accroît le risque de 47 %

Pour les besoins des travaux, l’équipe a examiné les informations relatives au sommeil de 70.052 personnes souffrant d’apnée du sommeil et étant en surpoids. Les données ont été recueillies sur plusieurs nuits de janvier 2020 à septembre 2023 grâce à un appareil placé sous le matelas des participants. Les résultats ont montré que les volontaires étaient 18 % plus susceptibles de souffrir d’apnée du sommeil modérée à sévère le week-end, plus précisément le samedi, qu'en milieu de semaine, à savoir le mercredi. "Cet effet était plus marqué chez les hommes (21 %) que chez les femmes (9 %) et chez les patients âgés de moins de 60 ans que chez les participants plus âgés", ont précisé les auteurs. Les modifications des horaires de sommeil, comme le fait de se coucher 1 heures plus tard ou dormir 45 minutes de plus le matin qu’en semaine, étaient associés à une augmentation supplémentaire de 47 % et 38 % respectivement du risque d’apnée du sommeil le week-end.

"La consommation d'alcool, un sommeil plus léger et une utilisation moins régulière des traitements jouent probablement un rôle"

Afin de parler de ce phénomène, les scientifiques ont inventé le terme "apnée sociale". "Nous ne savons pas encore exactement pourquoi, mais la consommation d'alcool, un sommeil plus léger et une utilisation moins régulière des traitements contre l’apnée du sommeil jouent probablement un rôle." Ils ont souligné que ce trouble de la ventilation nocturne, dû à la survenue anormalement fréquente de pauses respiratoires, est un problème majeur de santé publique. Ainsi, l’augmentation de sa gravité pendant le week-end pourrait accroître le risque de problèmes de santé graves, notamment de maladies cardiaques, de dépression, de démence, de fatigue extrême et d'accidents de la route.