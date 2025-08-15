  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Un phénomène étrange

États-Unis : doit-on craindre le virus de Schope, qui donne des tentacules aux lapins ?

Dans le Colorado, aux États-Unis, des lapins développent des excroissances sur la tête à cause d’un virus. 

États-Unis : doit-on craindre le virus de Schope, qui donne des tentacules aux lapins ? StockSeller_ukr/istock
L'ESSENTIEL
  • Des lapins avec des cornes ont été observés aux États-Unis.
  • Ces excroissances sont la conséquence d’une contamination par le virus de Schope, un papillomavirus.
  • Généralement bénin chez le lapin, le virus est inoffensif pour l’humain.

Des cornes sur la tête de lapins : ce n’est pas une hallucination. Aux États-Unis, dans l’Etat du Colorado, certains de ces animaux ont été aperçus avec des excroissances. Des internautes les ont surnommés "lapins Frankenstein" ou "lapins zombies". Selon les médias locaux, cela serait dû au virus de Schope, une forme de papillomavirus qui touche ces petits mammifères. 

Lapins à cornes : des animaux infectés par un papillomavirus 

Identifié par le Dr. Richard E Shope dans les années 1930, le virus touche principalement les lapins à queue blanche. L’infection se traduit notamment par l’apparition de tumeurs, sous forme de cornes. À Associated Press, Kara Van Hoose, porte-parole de Colorado Parks and Wildlife, l’organisme en charge de la gestion des parcs et de la vie sauvage dans le Colorado, a précisé que ces infections sont courantes en été. Les lapins ont alors plus de risque d’être infectés par des tiques ou des puces, principaux vecteurs du virus. 

Papillomavirus : une maladie généralement sans gravité pour le lapin 

"Les excroissances ne nuisent pas aux lapins à moins qu'elles ne poussent sur leurs yeux ou leur bouche et n'interfèrent avec l’alimentation, indique-t-elle. Le système immunitaire des lapins est capable de combattre le virus et, une fois qu'ils le feront, les excroissances disparaîtront." Les lapins domestiques seraient toutefois plus vulnérables face à la maladie, et ne doivent pas être en contact avec leurs congénères sauvages.

SUR LE MÊME THÈME

Le virus de Schope est inoffensif pour l'humain

Elle précise également que le virus peut se transmettre de lapin à lapin. En revanche, il n’y a pas de risque de propagation à d’autres animaux ou à l’humain. Le virus a même une utilité scientifique. L'étude de cette maladie spécifique au lapin a permis aux chercheurs de mieux comprendre les liens entre le papillomavirus et le cancer chez l’humain, notamment en ce qui concerne le cancer du col de l’utérus. 

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2025