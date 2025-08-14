FIV : perdre du poids avant peut augmenter les chances de grossesse

L'ESSENTIEL Les programmes pour perte de poids avant la FIV étaient associés à une augmentation des grossesses résultant d'une conception sans assistance chez les patients obèses.

L'effet sur les grossesses résultant uniquement de la FIV était incertain.

"Les données concernant l'association entre les interventions de perte de poids avant la FIV et les naissances vivantes étaient incertaines."

"On ne sait pas si la perte de poids avant la fécondation in vitro (FIV) améliore les résultats reproductifs chez les patients souffrant d’obésité." C’est le constat fait par des chercheurs de l’université d'Oxford (Royaume-Uni). Pour en avoir le cœur net, ils ont effectué une étude publiée dans la revue Annals of Internal Medicine. Dans le cadre des travaux, l’équipe a examiné 12 essais contrôlés randomisés portant sur 1.921 personnes, réalisés entre 1980 et 2025. Dans le détail, ceux-ci ont été menés auprès de femmes âgées d'au moins 18 ans, présentant un IMC de 27 kg/m² ou plus, souhaitant faire une FIV avec ou sans injection intracytoplasmique de spermatozoïdes pour infertilité.

Alimentation, activité physique : un programme pour perdre du poids avant la FIV

Lors des recherches, les participantes obèses ont bénéficié d’interventions visant à perdre du poids. Les interventions comprenaient des régimes hypocaloriques, un programme d'exercice physique accompagné de conseils en matière d'alimentation saine, et une pharmacothérapie accompagnée de conseils en matière de régime alimentaire et d'activité physique. Par la suite, les auteurs se sont intéressés au nombre de volontaires étant tombées enceintes sans FIV (grossesse non assistée), avec FIV (grossesse induite par traitement), le nombre total (grossesse non assistée et induite par traitement) et le nombre de celles accouchant d'un enfant vivant.

Plus de femmes obèses sont tombées enceintes sans FIV grâce à la perte de poids

Selon les résultats, le fait de perdre du poids avant une fécondation in vitro était lié à des taux plus élevés de grossesses non assistées. "Les données n'étaient pas concluantes quant à l'effet des interventions de perte de poids sur les grossesses induites par le traitement. Les données concernant l'association entre les interventions de perte de poids avant la FIV et les naissances vivantes étaient incertaines, bien qu'une certitude modérée ait été établie quant à l'absence d'association avec les fausses couches."

Les scientifiques estiment que d’autres essais cliniques de haute qualité testant différentes interventions de perte de poids, en particulier celles connues pour entraîner les pertes de poids les plus importantes (par exemple, les programmes de remplacement total de l'alimentation hypocalorique), doivent être menés pour confirmer ces résultats.