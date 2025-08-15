  • CONTACT
Non, rebouillir l’eau ne la rend pas toxique

Contrairement à une idée reçue, rebouillir l’eau de la bouilloire ne la rend pas toxique. Les concentrations en minéraux et métaux restent sûres, et seul le goût peut varier légèrement.

Non, rebouillir l’eau ne la rend pas toxique Diy13 /istock
L'ESSENTIEL
  • Rebouillir l’eau du robinet ne présente pas de danger si elle est conforme aux normes de potabilité.
  • Les concentrations en minéraux ou métaux restent bien en dessous des seuils nocifs, même après plusieurs ébullitions.
  • "Tant que l’eau est conforme aux normes de potabilité, elle restera sûre."

Faut-il vider systématiquement sa bouilloire après chaque usage ? L’idée circule que rebouillir l’eau augmenterait la concentration de substances toxiques, comme l’arsenic, les nitrates ou le fluor. Et pourtant, "ce n’est pas vrai", affirme le professeur Faisal Hai, de l’Université de Wollongong, en Australie. Dans un article de The Conversation, il explique pourquoi ce geste n’entraîne pas de risque pour la santé.

Ce que contient vraiment l’eau du robinet

En prenant l’exemple de l’eau fournie par la société Sydney Water, les analyses de janvier à mars 2025 dans la région de l’Illawarra montrent une eau "douce", peu minéralisée, avec un pH légèrement alcalin, un taux de fluor "approprié pour améliorer la santé dentaire" et des teneurs en métaux largement en dessous des seuils des directives australiennes. On y trouve des traces infimes de fer, de plomb et de magnésium, ainsi que des niveaux de sodium bien inférieurs à ceux d’une boisson gazeuse courante.

Pour augmenter la concentration de minéraux ou de métaux, il faudrait "évaporer une partie significative du liquide tout en laissant les substances dans l’eau". Or, dans un usage domestique, l’eau bout seulement quelques instants avant que la bouilloire ne s’arrête. Même en laissant s’évaporer 100 ml sur 800 restants, la teneur en fluor ne passerait que de 0,20 mg à 0,23 mg par tasse, une différence insignifiante. Le même raisonnement s’applique aux autres composés non organiques.

Le chercheur prend aussi l’exemple du plomb : avec une eau à moins de 0,0001 mg/L, il faudrait concentrer environ 20 litres pour atteindre un niveau dangereux dans 200 ml, ce qui est pratiquement impossible à la maison. De plus, la plupart des bouilloires électriques sont conçues pour éviter une ébullition prolongée, minimisant ainsi toute évaporation notable.

SUR LE MÊME THÈME

Goût et préférences personnelles

Certes, rebouillir l’eau peut légèrement modifier le goût, notamment à cause de la perte d’oxygène dissous ou d’une variation minérale minime, mais "cela dépend de la qualité locale de l’eau et des préférences de chacun". Certaines personnes remarqueront une légère différence dans leur thé ou leur café, tandis que d’autres n’y verront aucun changement.

"Tant que l’eau est conforme aux normes de potabilité, elle restera sûre et potable même après des ébullitions répétées", conclut l’expert. Le seul vrai changement pourrait être celui de votre boisson chaude : une question de palais, pas de santé.

