Faire bouillir l'eau du robinet serait la seule façon de la boire sans risques pour votre santé

L'ESSENTIEL Les nano et microplastiques, dont la taille varie d'un millième de millimètre à cinq millimètres, deviennent une menace omniprésente pour les réserves d'eau.

Lorsque les chercheurs ont fait bouillir des échantillons contenant 300 milligrammes de CaCO3 par litre d'eau du robinet, jusqu'à 90 % des particules ont été éliminées.

À mesure que la température de l'eau du robinet augmentait, le carbonate de calcium (CaCO3) formait des structures cristallines, qui encapsulaient les microplastiques.

Vous voulez boire un verre d'eau du robinet sans craindre d’ingérer des microplastiques ? Vous devriez d’abord la faire bouillir. C’est ce qu’ont suggéré des chercheurs de l’université de médecine de Guangzhou (Chine) dans des travaux parus dans la revue Environmental Science & Technology Letters. En préambule, ils ont rappelé que les nanoplastiques et les microplastiques, dont la taille varie d'un millième de millimètre à cinq millimètres, sont présents partout : dans l'eau, le sol et l'air. Bien que leur impact sur la santé humaine soit encore à l'étude, leur ingestion pourrait affecter le microbiote intestinal. Les stratégies actuelles mises en place pour les filtrer impliquent souvent des systèmes sophistiqués et coûteux, mais des méthodes simples et peu coûteuses sont nécessaires pour limiter l'exposition des êtres humains à ces petites particules.

L'ébullition de l’eau riche en minéraux entraîne la formation de calcaire

Dans le cadre de leur étude, les scientifiques chinois ont mené une expérience pour voir si l'ébullition pouvait être une méthode efficace pour éliminer les nanoplastiques et les microplastiques présents dans l'eau du robinet. "Il s’agit d’une tradition ancienne dans certains pays asiatiques qui est censé être bénéfique pour la santé." Pour les besoins de leurs recherches, l’équipe a prélevé des échantillons d'eau du robinet à Guangzhou et y a ajouté différentes quantités de plastique. Ensuite, elle a fait bouillir l’eau durant cinq minutes avant de la laisser refroidir. L'ébullition de l’eau riche en minéraux, entraîne naturellement la formation d'une substance crayeuse, appelée calcaire, ou carbonate de calcium (CaCO3). Dans un deuxième temps, les auteurs ont mesuré la teneur en plastique flottant.

Faire bouillir de l'eau du robinet permet d'éliminer près de 90 % des microplastiques

Selon les résultats, à mesure que la température de l'eau augmentait, le CaCO3 formait des structures cristallines, qui encapsulaient les particules de plastique. Avec le temps, ces dernières s'accumulent comme du calcaire. Les chercheurs indiquent qu'il suffit de les frotter pour se débarrasser des petites particules. Ils suggèrent d'éliminer les structures cristallines restantes flottant dans l'eau en la passant à travers un simple filtre, comme un filtre à café. D’après l’équipe, l'effet d'encapsulation était plus prononcé dans un échantillon contenant 300 milligrammes de CaCO3 par litre d'eau. Dans le détail, jusqu'à 90 % des nanoplastiques et des microplastiques ont été éliminés après ébullition. Cependant, même dans les échantillons contenant moins de 60 milligrammes de CaCO3 par litre, l'ébullition a permis d'éliminer environ 25 % des particules.