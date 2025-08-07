Obésité infantile : les gènes de la mère responsables ?

L'ESSENTIEL Les enfants en surpoids héritent majoritairement des gènes liés à l’obésité de leurs parents, surtout de leur mère.

L’environnement familial, influencé par la mère, joue aussi un rôle durant l’adolescence.

Réduire l’obésité chez les adultes pourrait donc bénéficier aux générations suivantes.

Pourquoi les enfants en surpoids ont-ils souvent des parents eux-mêmes obèses ? Est-ce génétique, environnemental, ou un peu des deux ? Une étude britannique, publiés dans la revue PLOS Genetics, apporte de nouvelles réponses à cette question complexe.

Pour ce faire, l’équipe de chercheurs de l'University College London a analysé les données génétiques, alimentaires et de poids de quelque 2.600 trios mère-père-enfant, avec des enfants nés en 2001 et 2002 et suivis de la naissance jusqu’à l'âge de 17 ans. L’objectif, comprendre l'influence exacte des gènes parentaux sur le poids des enfants.

Le poids des gènes transmis... et de ceux qui ne le sont pas

Les résultats confirment une corrélation claire entre l'indice de masse corporelle (IMC) des parents et celui de leurs enfants. Mais surtout, ils montrent que ce lien s'explique principalement par les gènes directement hérités – gènes qui influencent l'appétit, la sensation de satiété, le métabolisme, les fringales, la répartition de la graisse corporelle, etc.

Fait intéressant, l'étude distingue aussi les gènes non transmis, mais qui influencent tout de même l'environnement de l'enfant : c'est ce que l'on appelle "l'effet de culture génétique", selon un communiqué. Ces gènes, bien qu'ils ne soient pas hérités, peuvent influer sur le poids par le biais des habitudes alimentaires et du mode de vie familial. Or, les chercheurs ont découvert que ces effets indirects étaient présents uniquement chez la mère, et uniquement pendant l'adolescence de l'enfant.

Une piste pour lutter contre l'obésité infantile

Autrement dit, le poids de la mère joue un rôle plus large que celui du père : à la fois via les gènes transmis, et par l'environnement familial qu'elle contribue à façonner. Les pères, de leur côté, n'ont montré d'influence que par les gènes transmis, sans effet "culturel" observé. "Il ne s'agit pas de blâmer les mères, mais plutôt de soutenir les familles pour qu'elles fassent une différence significative dans la santé à long terme des enfants", soulignent les scientifiques.

Cette étude apporte une compréhension plus nuancée de l'obésité infantile, qui ne se résume ni à l'héritage génétique pur, ni à l'environnement seul. "Nos résultats suggèrent aussi que, le poids des mères pouvant affecter celui de leurs enfants, des politiques publiques visant à réduire l'obésité pourraient avoir des bénéfices intergénérationnels", concluent les auteurs.