Consommer des pistaches pour protéger sa vue ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que la consommation de pistaches, noix riches en lutéine, pouvait contribuer à prévenir la DMLA.

Les volontaires ingérant deux poignées de pistache par jour ont montré une amélioration significative de leur santé rétinienne.

6 mg quotidiens de lutéine sont recommandés pour réduire les risques de DMLA.

Nos yeux pourraient-ils être protégés du vieillissement par de simples pistaches ? Une étude publiée dans le Journal of Nutrition révèle que la consommation quotidienne de ces noix est susceptible de renforcer les défenses de nos yeux contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une des principales causes de perte de vision chez les seniors.

La pistache : une forte teneur en lutéine

Les chercheurs de l’Université Tufts, aux Etats-Unis, se sont intéressés aux pigments protecteurs situés dans la rétine, formant une couche sensible à la lumière qui joue un rôle important dans la vision. Ces pigments, dénommés pigments maculaires, filtrent la lumière bleue nocive et protègent les cellules rétiniennes des dommages liés à l'oxydation. Le déclin de ces pigments entraîne un risque supplémentaire de DMLA.

Les pistaches sont différentes des autres noix car elles ont une forte teneur en lutéine, un antioxydant précieux pour la rétine. Les légumes verts tels que les épinards sont considérés comme une source majeure de lutéine, cependant les pistaches offrent un avantage car elles contiennent naturellement des lipides favorisant une meilleure absorption de la lutéine par l’organisme.

Pour leur recherche, les scientifiques ont recruté 36 adultes âgés de 40 à 70 ans et les ont répartis en deux groupes : l’un a ajouté quotidiennement deux poignées de pistaches non salées à son alimentation, alors que l’autre a conservé ses habitudes alimentaires. Au bout de six semaines, les participants du groupe "pistache" montraient déjà une amélioration significative de leurs niveaux de pigments maculaires, effet qui s’est maintenu durant les 12 semaines de l'essai. En revanche, aucun changement notable n’a été observé dans le groupe témoin.

Santé visuelle : consommer des pistaches peut être une solution simple

"Nos résultats indiquent que les pistaches ne sont pas seulement un excellent en-cas nutritif, mais qu’elles ont également des bienfaits significatifs pour la santé oculaire, surtout avec l’âge", indique Dr Tammy Scott, autrice principale de l’étude, dans un communiqué. Il faut noter que les américains consomment en moyenne moins de 2 mg de lutéine quotidiennement, alors que 6 mg sont recommandés pour réduire les risques de DMLA. La consommation de pistaches pourrait donc être une solution simple pour compléter cet apport.