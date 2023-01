Le stress pourrait accélérer la perte de vision

L'ESSENTIEL Le glaucome touche 1 à 2 % de la population de plus de 40 ans et environ 10 % après 70 ans d’après l’Assurance Maladie.

400.000 à 500.000 personnes concernées par le glaucome ne le savent pas encore indique l’Inserm.

Encore une preuve de l’effet délétère du stress sur la santé : d’après une étude publiée dans Aging Cell, le stress répété obligerait le tissu oculaire à accélérer son processus de vieillissement ce qui entraîne une perte de la vision.

Le stress augmente la pression à l'intérieur du globe oculaire

En effet, le stress provoque une élévation de la pression intraoculaire dans l'œil ce qui oblige le tissu rétinien à subir des modifications similaires à celles du vieillissement naturel. C’est grâce à des images de la tête du nerf optique sur des souris que les scientifiques ont fait cette découverte.

Lorsque l'équipe de la faculté de médecine de l'université de Californie à Irvine a examiné la tête du nerf optique des yeux traités par une légère élévation de pression, elle a noté que dans la tête du nerf optique jeune, il n'y avait aucun signe de perte d'axones - les prolongements nerveux. Cependant, dans les nerfs optiques des animaux âgés, une perte significative des axones a été observée, similaire à ce qui est couramment observé chez les patients atteints de glaucome.

Cécité : le stress induit un vieillissement accéléré de l'oeil

Or le vieillissement de l'oeil est un facteur de risque majeur pour ce groupe de neuropathies, indiquent les chercheurs.

Le glaucome est une maladie chronique de l'œil due à des lésions du nerf optique. Cette affection est la seconde cause de cécité en France, après la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). "Elle est favorisée par une élévation de la pression interne de l'œil. Si elle n'est pas traitée, elle peut engendrer une déficience visuelle par diminution du champ visuel”, indique l’Assurance Maladie.

Ces résultats pourraient donc ouvrir de nouvelles voies pour cibler et préserver la fonction cellulaire chez les personnes atteintes de glaucome : "Nous poursuivons nos efforts pour comprendre le mécanisme des changements accumulés au cours du vieillissement afin de trouver des cibles potentielles pour les traitements. Nous testons également différentes approches pour prévenir le processus de vieillissement accéléré résultant du stress", a expliqué dans un communiqué Dorota Skowronska-Krawczyk, auteur de l'étude, professeur adjoint de phsiologie et biophysique et d'ophtalmologie et membre de la faculté du Center for Translational Vision Research de la faculté de médecine de l'université de Californie à Irvine.