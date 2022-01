Manger des baies de goji pour protéger ses yeux de la dégénérescence maculaire ?

L'ESSENTIEL L’étude a été réalisée auprès d’un petit échantillon de participants, ce qui limite ses conclusions.

170 millions de personnes seraient atteintes de DMLA dans le monde.

La DMLA est la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans.

C’est une dégradation progressive de la vue, parfois traitable parfois incurable. La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est une maladie de l’œil qui touche les plus de 50 ans. Elle provoque une dégradation des cellules de la macula et la zone centrale de la rétine. Si ses causes sont inconnues, des scientifiques s’intéressent aux moyens de la prévenir. Dans la revue spécialisée Nutrients, des chercheurs ont découvert que la consommation de baies de goji avait un effet potentiellement protecteur.

Des fruits séchés consommés en Asie

Les baies de goji sont le fruit du Lycium chinense et du Lycium barbarum, deux espèces d'arbustes que l'on trouve dans le nord-ouest de la Chine. En médecine chinoise, ces fruits sont réputés pour leurs qualités "éclaircissantes pour les yeux". Xiang Lin, l’autrice de cette recherche, a grandi dans le nord de la Chine et a voulu savoir s'il y avait vraiment des propriétés physiologiques à "l'éclaircissement des yeux"."De nombreux types de maladies oculaires existent, il n'est donc pas clair quelle maladie 'l'éclaircissement des yeux' vise", a-t-elle expliqué. La chercheuse a fait des recherches sur la composition des baies de goji, et elle a découvert qu’elles contenaient des grandes quantités de lutéine et de zéaxanthine, qui sont connues pour réduire le risque de maladies oculaires liées à la DMLA.

"Un écran solaire" pour les yeux

Sur les 27 participants à l’étude, Xiang Lin et son équipe ont constaté que les 13 personnes, qui consommaient 28 grammes de baies de goji, cinq fois par semaine, pendant 90 jours avaient davantage de concentration en pigments protecteurs dans leurs yeux. En revanche, les 14 autres participants à l'étude qui ont consommé un complément alimentaire pour la santé oculaire au cours de la même période n'ont pas bénéficié de cette augmentation.

Les pigments observés, soit la lutéine et la zéaxanthine, contribuent à protéger les yeux, notamment parce qu’ils filtrent la lumière bleue et ont une action antioxydante. "La lutéine et la zéaxanthine sont comme un écran solaire pour vos yeux", a précisé Xiang Li. "Plus elles sont présentes en quantités élevées dans votre rétine, plus vous êtes protégé. Notre étude a révélé que même dans des yeux 'sains', ces pigments optiques peuvent être augmentés avec une petite portion quotidienne de baies de goji", a-t-elle poursuivi. Elle compte poursuivre cette recherche en observant les effets des baies de goji sur des personnes atteintes d’une DMLA à un stade précoce.