Don du sang : les conditions simplifiées à partir du 1er septembre

L'ESSENTIEL L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé un changement des conditions pour donner son sang à partir du 1er septembre prochain.

Le délai pendant lequel les personnes ne peuvent être donneurs va être raccourci de quatre à deux mois pour celles ayant fait un piercing, un tatouage ou après un acte d’acupuncture, de sclérose de varices, de mésothérapie ou une endoscopie avec un instrument flexible.

Il n’y aura plus de contre-indication pour les personnes ayant bénéficié de substituts osseux en implantologie dentaire.

Les conditions pour donner son sang vont changer. Dans un communiqué, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé une évolution des critères de sélection des donneurs à partir du 1er septembre prochain.

Piercing, tatouage, acupuncture : les délais réduits de quatre à deux mois pour donner son sang

Le questionnaire préalable au don de sang va donc évoluer, en prenant en compte les règles d'éligibilité modifiées par l’arrêté du 10 avril 2025. Dans le détail, il n’y aura plus de contre-indication pour les personnes ayant bénéficié de substituts osseux en implantologie dentaire. Ensuite, dans plusieurs cas, le délai pendant lequel les personnes ne peuvent être donneurs va être raccourci de quatre à deux mois :

après un piercing ou un tatouage ;

après acte d’acupuncture, de sclérose de varices, de mésothérapie ou une endoscopie avec un instrument flexible.

Réduire ces délais a pour objectif d’augmenter le nombre de donneurs et de réserves de sang. Actuellement, il manque 15.000 poches pour atteindre le stock de 100.000 que l’Établissement français du sang (EFS) préconise pour l’été. Et cette situation n’est pas exceptionnelle. L’instance alerte régulièrement sur les bas niveaux de réserve.

Un don du sang dure 10 minutes maximum

Ce geste citoyen est pourtant simple à réaliser : "10 minutes de don pour une durée totale d'1h sur place", promet l’EFS. Au préalable, vous devez remplir un questionnaire en ligne pour vérifier votre éligibilité - être en bonne santé et peser plus de 50 kilogrammes - et prendre rendez-vous.

Une fois sur place, vous êtes d’abord reçu en entretien avec un médecin ou un infirmier puis vient le don, qui dure 8 à 10 minutes maximum. La moyenne est d’environ 450 millilitres prélevés par personne et par séance, soit moins d’un dixième de la quantité totale de sang dans l’organisme. Vous vous rendez ensuite dans une salle de repos, où une collation vous est offerte.

Toujours dans l’optique d’attirer plus de monde, une proposition de loi a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale en juin dernier pour que les salariés puissent donner leur sang sur leur temps de travail. Cette raison pourrait alors leur permettre de s’absenter plus facilement, sans impact sur leur rémunération. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat.

En France, les hommes et les femmes peuvent respectivement faire jusqu’à six et quatre dons dans l’année. Entre chaque rendez-vous, une pause de huit semaines doit être respectée.