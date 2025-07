Vanessa Demouy se confie sur son TDAH diagnostiqué tardivement

L'ESSENTIEL Dans une interview à Gala, Vanessa Demouy s’est confiée sur le trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité de l’enfant (TDAH) dont elle est atteinte.

L’actrice a été diagnostiquée tardivement, lorsqu’elle était déjà adulte et maman.

Elle souhaite prochainement réaliser un documentaire sur ce trouble du neurodéveloppement.

“J'ai identifié [mon TDAH] chez moi tardivement, au travers du parcours que j’ai fait avec mes enfants. J’ai décidé de me faire diagnostiquer pour leur montrer qu’on pouvait, malgré tout, avoir une vie qui nous plaît, une vie professionnelle, une vie familiale”, a expliqué Vanessa Demouy dans une interview à Gala.

Un documentaire pour expliquer le TDAH

L’actrice de 52 ans a donc été diagnostiquée tard, alors qu’elle était déjà adulte et maman. Aujourd’hui, elle souhaite réaliser un documentaire sur ce trouble du neurodéveloppement pour expliquer le TDAH au grand public et le sensibiliser.

“C’est encore au stade de projet, je cherche des partenaires qui aient la même vision que moi, indique Vanessa Demouy. Je reçois des dizaines de messages de personnes qui me disent : ‘Merci, grâce à vos posts, j’ai compris que je n’étais peut-être pas anormal. Je viens d’avoir mon diagnostic. Je suis TDAH, je vais pouvoir sortir de cette culpabilité, vivre avec ça en l’acceptant.’”

Depuis quelques années, le tabou autour du TDAH diminue. Plusieurs personnalités ont publiquement annoncé en souffrir, comme l’ancien ministre de la Santé Olivier Véran ou la chanteuse Louane. Cette prise de parole contribue à faire connaître ce trouble, qui touche 5 % des moins de 18 ans et 3 % des adultes, selon l’Assurance Maladie.

TDAH : 3 principaux symptômes

Le TDAH signifie trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Il se caractérise par trois principaux symptômes :

Hyperactivité motrice

Déficit de l’attention

Impulsivité

Ces signes apparaissent généralement tôt, avant l’âge de 12 ans, et ont un impact sur le parcours scolaire de l’enfant, ses relations sociales et sa qualité de vie au quotidien. Pour poser le diagnostic - et écarter l’hypothèse d’autres problèmes - plusieurs rendez-vous sont nécessaires avec le médecin traitant et avec un professionnel de santé formé au diagnostic du TDAH. Il peut s’agir d’un neurologue, d’un pédiatre, d’un neuropsychologue ou encore d’un psychiatre pour enfant.

Une fois le diagnostic posé, la prise en charge de l’enfant commence toujours par un traitement non médicamenteux. Celle-ci comprend l’aide aux parents et aux enfants (information et accompagnement), une psychothérapie individuelle ou en groupe pour le patient et de la rééducation (orthophonie et ergothérapie).

Si ce n’est pas suffisant, le médecin peut prescrire un médicament psychostimulant qui a pour objectif d’améliorer l’attention, la concentration et les performances. "Les études cliniques ont démontré que les traitements médicamenteux sont efficaces, peut-on lire sur le site de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Ils diminuent notamment les risques de sous-performances scolaires, d’accidents ou encore de troubles dépressifs et de suicides."