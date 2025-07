Ses organes génitaux changent après s’être allongée sur le torse de son père recouvert d’un gel hormonal

L'ESSENTIEL Le clitoris d’une petite fille de 10 ans "s'est allongé, ressemblant à un petit pénis, et ses lèvres ont fusionné pour former un scrotum."

Ces changements au niveau des organes génitaux sont survenus après un contact peau à peau avec son père utilisant un gel à base de testostérone.

Ce cas étrange, selon les médecins, devrait servir d'avertissement à des milliers de parents.

En Suède, un cas particulier, survenu huit ans auparavant, a été récemment mis en avant par des médecins. Il concerne une petite fille qui a eu un contact peau à peau avec son père. Pour rappel, cette pratique consiste à placer un nouveau-né, juste après la naissance, nu contre le torse d'un de ses parents. Cette méthode présente de nombreux avantages pour la santé. Cependant, dans cette situation, elle a entraîné le développement d’une anomalie génitale chez l’enfant, selon le Daily Mail. En effet, en allongeant sa fille sur son torse nu, l'homme, ayant appliqué un gel hormonal prescrit pour lutter contre la baisse de libido liée à l'âge et l’andropause, l'a involontairement exposée à des taux anormalement élevés de testostérone. Sans le savoir, il a induit le transfert du traitement sur la peau du bébé.

"Son clitoris s'est allongé, ressemblant à un petit pénis"

Cette exposition accidentelle au médicament a provoqué des changements importants au niveau de ses organes génitaux. De nombreux médias ont évoqué le développement d’un "micropénis". Cependant, selon la professeure Jovanna Dahlgren, spécialiste en endocrinologie pédiatrique à l'hôpital universitaire Sahlgrenska de Göteborg, qui a décrit ce cas, ce terme est incorrect, car il ne s'applique qu'aux organes génitaux masculins. Dans le cas de la petite fille âgée de 10 mois, « son clitoris s'est allongé, ressemblant à un petit pénis, et ses lèvres ont fusionné pour former un scrotum. » Inquiets, ses parents l'ont emmenée chez le médecin, qui a rapidement découvert l'origine du problème grâce à des analyses sanguines. Les tests ont révélé un taux de testostérone dangereusement élevé. Ainsi, le père a cessé de l’exposer au gel hormonal. Par la suite, ses organes génitaux ont rétréci et sont revenus à la normale.

Les parents ne "comprennent" pas "toujours l'efficacitét des traitements hormonaux

En abordant de nouveau ce cas, l’objectif de Jovanna Dahlgren est d’alerter les parents. "Je ne pense pas que les gens comprennent toujours l'efficacité de ces traitements. Ils sont complètement désespérés lorsqu'ils comprennent ce qui s'est passé", a -t-elle déclaré au journal suédois Göteborgs-Posten. Elle a ajouté qu'un cas similaire avait été rapporté. Cette fois-ci, il s’agissait d’un garçon de 10 ans qui avait développé des seins après avoir été exposé à un traitement à base d'hormones sexuelles féminines que prenait sa mère.

Pour prévenir toute anomalie génitale, l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) recommande aux parents de se laver les mains et à éviter tout contact direct avec la peau des enfants. "Des avertissements similaires sont émis pour les femmes prenant de la testostérone et d'autres médicaments hormonaux dans le cadre du traitement de la ménopause afin d'éviter toute exposition accidentelle à d'autres adultes et enfants."