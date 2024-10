Après avoir été mordue par un hamster, une mère de famille meurt

L'ESSENTIEL Une femme de 38 ans est décédée devant un établissement de santé espagnol après s’être fait mordre par un hamster à son domicile.

Sa famille a déclaré qu’elle "souffrait de problèmes d'asthme et de stress" qui auraient pu affecter son état de santé.

Actuellement, les autorités semblent privilégier l’hypothèse d’un choc anaphylactique causée par une réaction allergique.

Le vendredi 11 octobre, une Espagnole de 38 ans s’est rendue aux urgences d’un établissement de santé, situé dans le quartier de Carinyena à Vila-real. La raison ? Elle ne sentait pas bien après avoir été mordue par un hamster chez elle. Après que l’incident soit survenu en fin de soirée, la femme, de nationalité colombienne, est arrivée vers 22h30 à proximité de l’hôpital par ses propres moyens et accompagnée de ses deux enfants, une fille de 17 ans et un garçon de 11 ans.

Morsure d’un hamster : un choc anaphylactique à l’origine du décès de la victime ?

À quelques mètres du centre, elle s’est effondrée. La victime a été immédiatement aidée et prise en charge par l’équipe médicale qui était de garde. "Le SAMU a réalisé la réanimation cardio-pulmonaire avancée et d'autres techniques de stabilisation mais la patiente n’a pas réagi", selon l’agence EFE. Ainsi, le personnel n’a malheureusement rien pu faire pour lui sauver la vie et déclare son décès. À la suite de cet événement tragique, les forces de l’ordre se sont rendus sur les lieux afin de s’occuper des enfants, très affectés par la scène, qui ont besoin d'une assistance psychologique.

D’après le média local El Periódico Mediterráneo, vers une heure du matin, le corps de la trentenaire a été enlevé et la police a quitté les lieux. L'autopsie va désormais déterminer les causes exactes de sa mort. Dans une interview, accordée à la chaîne Telecinco, la famille de la victime a indiqué que cette dernière "souffrait de problèmes d'asthme et de stress" qui auraient pu affecter son état de santé. Pour l’heure, les autorités semblent privilégier l’hypothèse d’un choc anaphylactique, soit la forme la plus sévère de l’anaphylaxie, causée par une réaction allergique.

Que faire après s’être fait mordre par un hamster ?

Sans raison apparente, un hamster peut mordre. Problème : ses dents contiennent de nombreuses bactéries. Dans de rares cas, cet animal peut transmettre la rage et des infections à un être humain. Ainsi, sa morsure doit être prise au sérieux et être désinfectée rapidement et correctement. Si l’état de la victime se dégrade après cet incident, il est conseillé de demander un avis médical.