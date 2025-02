Après une attaque à l’acide, son œil a été sauvé grâce à un placenta

L'ESSENTIEL Paul, 43 ans, a failli perdre son œil après une attaque à l'acide.

Pour sauver l'organe, le patient a subi deux greffes de cornée et trois greffes d'amnios, des tissus prélevés sur un placenta.

L'amnios est une membrane transparente située sur la paroi interne du placenta. Ce tissu est riche en facteurs de croissance protéiques.

La vie de Paul Laskey a basculé en février 2023. Alors qu’il tentait de venir en aide à son fils, menacé avec un couteau, l’homme de 43 ans a reçu une substance corrosive dans l'œil. Cette attaque à l’acide a provoqué des brûlures au 4e degré qui ont bien failli lui faire perdre l'œil de manière irréversible.

Heureusement, l'organe a été sauvé en partie grâce à un placenta ! Paul a raconté son surprenant parcours thérapeutique à la BBC.

Attaque à l’acide : deux greffes de cornée et trois greffes de tissus de placenta pour sauver l’œil

"Ça brûlait. Je n'ai plus rien vu du tout. C'était horrible", raconte le Britannique lorsque la BBC lui demande de se souvenir de son agression à l'acide. Si la police et les urgentistes ont fait leur maximum pour protéger son œil blessé, les dommages se sont révélés importants. Les médecins lui ont expliqué que les cellules oculaires étaient si abîmées qu’elles ne parviendraient plus à se régénérer.

Après cette annonce, le père de 3 enfants a dû rester dans la pénombre pendant 6 mois, car la lumière le faisait souffrir et lui provoquait de violents maux de tête.

Si l'œil était très abîmé, les docteurs n’ont pas renoncé à le sauver pour autant. Paul Laskeey a subi plusieurs interventions les mois suivants, dont deux greffes de cornée et trois greffes d'amnios, une membrane transparente présente sur la paroi interne du placenta. Les greffons d’amnios provennaient d’un placenta donné à la science. Ce n’est pas la première fois que des tissus placentaires sont utilisés pour soigner des blessures oculaires. Ils sont connus pour être riches en facteurs de croissance protéiques et parvenir ainsi à stimuler le processus de guérison.

"Dans le cas de Paul, qui est vraiment très grave, nous avons commencé par éliminer les éventuels résidus de l'agent chimique qui auraient pu être encore en contact avec l'œil, avant de passer à un traitement intensif, topique, systémique et chirurgical, en utilisant la transplantation de membrane amniotique", précise le professeur Figueiredo, ophtalmologue au ​​Newcastle's Royal Victoria Infirmary (RVI) qui a traité le patient.

Greffe d'amnios : "je suis très reconnaissant envers la mère"

Après ces différentes interventions, l'œil de Paul est aujourd’hui sauvé. "C'est incroyable de penser que cela est possible grâce à la générosité d'une mère qui a fait don de l'organe qu'elle a fait pousser pour aider son enfant à grandir. C'est vraiment remarquable", se réjouit Pr Figueiredo.

Le patient a également une pensée pour cette généreuse donneuse. "Je suis très reconnaissant envers la mère qui a fait don de son placenta pour aider les personnes comme moi qui risquent de perdre complètement la vue." Le quadragénaire espère d’ailleurs pouvoir la rencontrer un jour afin de la remercier de vive voix.

Maintenant, que l'œil est en bonne santé, l’équipe médicale envisage d’entamer un traitement par cellules souches pour tenter de rendre une plus grande partie de la vue de Paul.