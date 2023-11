Première mondiale : un homme vient d’être greffé d’un œil complet

L'ESSENTIEL La première greffe d'oeil complet a été réalisé avec succès, il a un peu plus de 5 mois.

Si le patient n'a pas retrouvé la vue, les résultats de l'opération sont prometteurs.

Pour favoriser la greffe et la connexion de l'oeil avec le cerveau, les médecins ont injecté des cellules souches issues de la moelle épinière du donneur dans le nerf optique du patient.

C’est une première mondiale. Les médecins de l'hôpital universitaire NYU Langone Health ont greffé un œil complet à un homme dont le visage avait été gravement abîmé lors d’un accident du travail en 2021. Si plus de cinq mois après l’opération, le patient n’a pas retrouvé la vue, cette greffe de l'œil offre un nouvel espoir aux personnes ayant perdu la vue.

Œil complet greffé : une chirurgie de 21 heures

Le patient Aaron James avait perdu son œil gauche et une partie de son visage après avoir été touché par une ligne électrique à haute tension. Lors de sa greffe qui a duré 21 heures, il a reçu un œil complet, mais également l’orbite, le nez, les lèvres et d'autres tissus du visage du donneur.

Lors de la conférence, tenue plus de cinq mois après cette opération, les médecins ont révélé que l'œil du patient est en "très bonne santé". Le flux sanguin est assuré jusqu'à la rétine. Pour le Dr. Eduardo Rodriguez, qui a dirigé la procédure, même si le patient n’a pas retrouvé la mobilité de l'œil ni la vue, ces résultats sont d’ores et déjà stupéfiants. "Il y a des millions d'individus qui ont perdu la vue, et nous n'affirmons pas que nous allons résoudre cela aujourd'hui. Mais nous en sommes sans aucun doute un peu plus près", a-t-il expliqué pendant la conférence.

Vision : pourra-t-il voir à nouveau ?

Après cette première mondiale, la question que tout le monde se pose est : Aaron James, pourra-t-il revoir un jour ? Pour l'intéressé, le principal ne réside pas forcément là. "Que je puisse voir ou non, c'est comme ça. Il faut commencer quelque part, et j'espère que cela va initier quelque chose que l'on pourra améliorer pour le prochain patient", a-t-il confié lors de la conférence de presse.

Vaidehi Dedania, spécialiste de la rétine à NYU Langone Health, s’est pour sa part montré confiant : "En médecine, on n'aime jamais dire jamais. Nous allons continuer à le suivre et voir comment les choses évoluent. Mais nous avons beaucoup d'espoir." En effet, parmi les points encourageants, les chirurgiens notent qu’une grande partie de la rétine est préservée, et qu'elle semble capable de générer un signal.

Désormais, Aaron James est retourné vivre auprès de sa femme et sa fille dans l’Arkansas et a un suivi mensuel.

Greffe d’un œil complet : une opération très compliquée

Si des tentatives de greffe d'œil avaient déjà abouti chez des animaux, c'est tout de même une procédure très complexe à réaliser. En effet, il faut parvenir à rétablir les connexions entre l’organe et le cerveau via le nerf optique. Pour parvenir à ce résultat avec Aaron James, les médecins ont tenté de lui injecter des cellules souches issues de la moelle épinière du donneur dans le nerf optique du patient. L'objectif est d'améliorer sa régénération, et les chances de succès.

Si de nombreux travaux sont encore nécessaires pour parvenir à greffer des yeux complets à grande échelle et rétablir la vue de personnes l’ayant perdu ou des aveugles de naissance, cette première mondiale est très encourageante pour les professionnels de santé.