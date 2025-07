Fibromyalgie : vers une meilleure prise en charge de cette maladie chronique

L'ESSENTIEL La fibromyalgie est une maladie caractérisée par des douleurs chroniques, et parfois d’autres symptômes comme la fatigue ou les troubles anxieux.

La Haute Autorité de Santé présente ses premières recommandations aux professionnels de santé : elles visent à améliorer le diagnostic et la prise en charge.

L’activité physique adaptée est le principal outil pour soulager les patients.

Il faut aider les patients atteints de fibromyalgie à mieux vivre avec leurs douleurs. Dans un communiqué, paru le 10 juillet, la Haute Autorité de Santé (HAS) publie une recommandation à destination des professionnels de santé. Elle vise à améliorer la prise en charge des personnes concernées par ces souffrances chroniques.

Qu’est-ce que la fibromyalgie ?

En France, elle concerne entre 1,5 et 2 % de la population, en grande majorité des femmes. "La douleur chronique diffuse et prolongée (au-delà de 3 mois) en constitue le principal symptôme, mais elle peut être souvent associée à une fatigue intense, des troubles du sommeil, des troubles anxieux, dépressifs ou encore cognitifs, impactant la qualité de vie, précise la HAS. Ces symptômes fluctuent dans le temps chez une même personne et peuvent être différents d’une personne à l’autre."

Diagnostic de fibromyalgie : savoir écouter les douleurs des patients

La fibromyalgie a été reconnue comme maladie chronique par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2019. Pour les professionnels de santé, elle peut être difficile à repérer, car aucun examen biologique ou radiologique ne permet de poser un diagnostic. Seul l’examen clinique et l’écoute active, accompagnés par des outils d’évaluation comme les auto-questionnaires, permettent d’identifier la pathologie. "Une fois le diagnostic posé et l’impact sur la qualité de vie évalué, il est essentiel de reconnaître la souffrance du patient, souligne la HAS. À défaut, il sera difficile de le mobiliser dans ses soins." Ce temps d’échange autour des symptômes est aussi nécessaire pour expliquer la maladie et les options de traitement, selon l’organisme.

Fibromyalgie : l’exercice physique est essentiel

La prise en charge de la fibromyalgie repose principalement sur des traitements non-médicamenteux. "Certains antidépresseurs et antiépileptiques peuvent être prescrits à faibles doses pour soulager les douleurs, mais leur bénéfice attendu en traitement de fond reste modeste, indique la HAS. Ces médicaments interviennent en deuxième ligne." Dans un premier temps, les professionnels de santé doivent prescrire de l’activité physique adaptée. "Ses bénéfices sont multiples, car elle diminue les douleurs, la fatigue et le stress, accroît les capacités fonctionnelles (mobilité...) et améliore le sentiment de bien-être", développe l’Assurance Maladie.

Mieux informer les patients sur la fibromyalgie

Dans sa recommandation, la HAS souligne l’importance de l’auto-gestion de la maladie : pour les professionnels de santé, il s’agit d’aider les patients à mieux gérer leurs symptômes au quotidien, afin qu’ils puissent poursuivre leurs activités professionnelles et personnelles. Pour les accompagner, l’organisme annonce la parution d’un document d’information sur la maladie à destination des personnes atteintes. Il devrait être publié fin septembre.