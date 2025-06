Les médecins lui disent qu’elle souffre de brûlures d’estomac, c’était un cancer

L'ESSENTIEL Georgia Gardiner a souffert pendant des mois de douleurs digestives que les médecins attribuaient à de simples brûlures d’estomac.

Après de nombreux examens, elle apprend qu’elle est en réalité atteinte d’un cancer gastrique rare et incurable.

Il ne lui reste que douze mois à vivre, pendant lesquels elle va suivre un traitement pour améliorer sa qualité de vie.

Les premiers symptômes de Georgia Gardiner sont apparus en 2024 : nausées, crampes d’estomac et perte de poids. La jeune femme de 28 ans consulte rapidement son médecin généraliste, qui attribue ses douleurs à des brûlures d’estomac.

Ses nausées et ses douleurs étaient les symptômes d’un cancer

Pour réduire ses douleurs, le professionnel de santé lui prescrit des médicaments antireflux. Mais rien n’y fait, les symptômes empirent. Georgia Gardiner a de plus en plus de mal à digérer et a perdu beaucoup de poids.

"Mon corps rejetait tout, explique-t-elle au Mirror. J'ai ensuite ressenti des douleurs dans le haut du ventre. C'était très intense, une douleur vive et constante." Elle prend plusieurs rendez-vous avec son médecin traitant, qui lui dit de poursuivre son traitement. En parallèle, elle consulte aussi à l’hôpital.

Après plusieurs examens, dont une endoscopie par la gorge pour voir l'intérieur du système digestif, le vrai diagnostic tombe. La jeune femme est atteinte d'une forme rare et agressive de cancer gastrique.

"On ne m'a tout simplement pas prise au sérieux, on m'a donné des médicaments en me disant que c'était des reflux acides ou des brûlures d'estomac, et tout ça, mais ce n'était pas le cas, s’indigne Georgia Gardiner. Le type de cancer dont je souffre passe du stade 1 au stade 4 en quelques mois."

La linite plastique, un type de cancer de l'estomac rare

Le type de cancer dont Georgia Gardiner est atteinte est une linite plastique gastrique, un type d’adénocarcinome, c’est-à-dire un cancer qui prend naissance dans les cellules glandulaires formant le revêtement interne de certains organes. Au moment où elle a été diagnostiquée, la maladie s’était déjà propagée à ses ganglions lymphatiques et à d'autres parties de ses organes internes.

"Après le premier rendez-vous, nous étions pleins d'espoir qu'ils puissent simplement l'enlever, a indiqué Georgia Gardiner. Puis, [lorsque les médecins] ont annoncé que c'était incurable, j'ai été complètement sous le choc. (...) Il me reste 12 mois à vivre après qu'un symptôme inquiétant a été pris pour des brûlures d'estomac."

Georgia Gardiner suit actuellement un protocole de traitement pour améliorer sa qualité de vie. Mais les traitements ne sont pas curatifs. "Je n'aurais jamais imaginé avoir un cancer, confie-t-elle. J'ai 28 ans et je me croyais invincible. Je vais juste essayer de lutter contre ça par tous les moyens possibles. Je prépare mon mariage. Nous devions nous marier dans quelques années, mais nous avons avancé la date, car nous ne savons pas si je serai encore là." Une cagnotte a été lancée pour l’aider à financer ses soins.

La jeune femme est aussi maman d’un petit garçon de deux ans, prénommé Arlo. "Ce qui me brise le cœur, c'est tout ce que je vais manquer dans la vie d'Arlo. Il est tout pour moi : il donne un sens à ma vie. Je dirais aux autres : cherchez des réponses et ne vous arrêtez pas. Si quelqu'un d'autre a eu ce type de cancer et qu'il peut le détecter plus tôt en demandant aux médecins de faire les examens appropriés, alors au moins je saurai que j'ai aidé quelqu'un."