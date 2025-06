Royaume-Uni : un trou géant apparaît sur sa jambe après une morsure d’araignée dans un bar

L'ESSENTIEL Au Royaume-Uni, une femme a ressenti de fortes démangeaisons sur le mollet après avoir été dans un bar.

Un trou béant est apparu, générant de vives douleurs.

Il pourrait d'agir d'une morsure d’araignée violoniste ou de fausse veuve noire.

Elle se retrouve avec un trou béant dans le mollet après un verre dans un pub. Paige Oldfield, une Anglaise de 30 ans, a souffert de fortes démangeaisons quelques jours après avoir pris un verre dans un bar. Elle a alors découvert un petit cratère sur sa jambe droite. Son histoire est racontée dans The Mirror.

Morsure d’araignée : un trou béant dans le mollet et des douleurs lancinantes

La jeune femme a cru à une piqûre de moustique et a laissé traîné. Mais la blessure s’est aggravée et le trou est devenu plus profond. "Honnêtement, je pensais que j'allais perdre ma jambe à un moment donné, raconte-t-elle dans les colonnes du média britannique. On aurait dit un film d’horreur. Du pus suintait et je le sentais couler le long de ma jambe. J’ai gardé la plaie aussi propre que possible, pensant que ça guérirait tout seul. Puis j’ai commencé à ressentir d’atroces douleurs lancinantes dans ma jambe. Je peux supporter la douleur, mais là, c’était vraiment autre chose."

Une aggravation des symptômes après le premier traitement

C’est lors d’une consultation médicale sur un autre sujet qu’une infirmière s’alarme de l’état de sa plaie. "Elle a laissé échapper un énorme cri quand elle l’a vu, confie-t-elle. Elle a pris un écouvillon et m'a dit que je devais aller à l’accueil et être vue par un médecin le même jour." Ce dernier lui prescrit des antibiotiques, et sa situation s’est progressivement améliorée. "En arrivant vers la fin du traitement, j'ai commencé à paniquer, explique-t-elle. La morsure s'était améliorée, mais elle n'était toujours pas complètement guérie."

Elle craint alors que la blessure ne revienne. "C'est exactement ce qui s'est passé, glisse-t-elle. Le trou dans ma jambe était si profond que je pouvais littéralement mettre mon doigt dedans si je le voulais." Elle n’arrive plus à dormir et ne peut plus porter de pantalons. "C’était un cauchemar sans fin", se remémore-t-elle. Il faudra encore plusieurs mois pour que la blessure guérisse. Mais elle lui a laissé une cicatrice disgracieuse, qu’elle peine à faire partir.

Une morsure d’araignée responsable du trou dans la jambe ?

Aucun diagnostic officiel n’a été posé, mais la trentenaire pense avoir été mordue par une araignée. Il pourrait s’agir d'une araignée violoniste ou d’une fausse veuve noire, deux espèces présentes en Angleterre. Leurs morsures peuvent provoquer des lésions douloureuses. Traumatisée par cette expérience, mais rassurée d’en être désormais guérie, Paige raconte qu’elle vérifie maintenant systématiquement s’il y a des araignées lorsqu’elle se rend dans un bar.