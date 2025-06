Troubles auditifs face au bruit : un signe annonciateur de démence ?

L'ESSENTIEL Les troubles auditifs dans un environnement bruyant sont un facteur de risque de démence.

Mais une déficience auditive, légère ou sévère, dans tout type d'environnement est aussi associée à un risque accru de déclin cognitif.

Un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée pourraient réduire le risque.

65 % des plus de 65 ans sont touchés par des troubles de l’audition en France. D’après l’Inserm, l’exposition au bruit en est l’une des principales causes. Or selon plusieurs études, les troubles auditifs, notamment ceux dans un environnement bruyant, sont associés à un risque accru de déclin cognitif et de démence.

Comprendre les liens entre les troubles de l'audition et le déclin cognitif

Sur le site de l’Alzheimer’s Association, des scientifiques des universités d’Oxford et de Hambourg ont publié les résultats de leurs travaux sur le sujet. Ils se sont intéressés au lien entre la déficience auditive "liée à la parole dans le bruit", c’est-à-dire la capacité à comprendre une conversation dans un environnement sonore bruyant, et la démence. Pour le comprendre, ils ont utilisé les données médicales de plus de 82.000 participants âgés de 60 ans et plus. Aucun n’était atteint de démence au début de l’étude.

Environnement bruyant : les troubles auditifs sont un facteur de risque de démence

"Sur 11 ans de suivi, 1.285 participants ont développé une démence, notent les auteurs. Une audition insuffisante ou médiocre liée à la parole dans le bruit était associée à un risque accru de démence de 61 % (…) par rapport à une audition normale liée à la parole dans le bruit." Pour ces scientifiques, ces résultats viennent confirmer ceux de précédentes recherches, "ce qui apporte des preuves supplémentaires de la déficience auditive comme facteur de risque potentiellement modifiable de démence".

Démence : les déficiences sensorielles sont un facteur de risque

Cependant, l’audition n’est pas le seul facteur de risque modifiable de démence. En novembre 2024, une étude publiée dans BMC Medicine a démontré un lien entre les déficiences sensorielles, dont l’ouïe et la vue, et le risque de démence. Les auteurs ont travaillé à partir de différentes bases de données pour établir leurs conclusions. "Par rapport aux participants ayant une audition normale, les personnes atteintes de déficience auditive légère et sévère présentaient un risque progressivement et significativement plus élevé de démence toutes causes confondues", constatent-ils. La déficience visuelle était également associée à un risque de démence plus important, qu’elle qu’en soit la cause. "De plus, la double déficience sensorielle était associée à une augmentation progressive des risques de démence toutes causes confondues", observent les auteurs. Selon eux, des évaluations de l’audition et de la vision ainsi qu’une prise en charge en cas de troubles devraient faire partie des stratégies de prévention de la démence.