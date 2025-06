Soif importante : quelles peuvent être les causes ?

L'ESSENTIEL Une soif importante peut avoir différentes causes : la déshydratation, la consommation de certains aliments ou la prise de médicaments.

Mais cela peut également être le signe de certaines pathologies comme le diabète de type 2 ou l'hyperthyroïdie.

Il faut boire suffisamment d'eau pour garder une urine claire.

“L'eau ingérée compense celle que nous éliminons sous forme de sueur (un demi-litre par jour), d'urine (un litre par jour) ou de respiration (un demi-litre par jour)”, selon le Vidal. Il faudrait donc boire environ deux litres d’eau par jour pour compenser l'eau perdue. Chaque cellule de notre corps ne peut fonctionner sans eau, en être privé peut avoir des conséquences sur la santé mais une soif importante peut être le signe d’un problème.

Soif importante : cela peut être le signe d’une pathologie

Certaines personnes boivent naturellement la quantité d’eau nécessaire par jour, tandis que d’autres doivent se forcer. Mais qu’est-ce que cela signifie quand une personne a souvent soif ? Certains problèmes de santé peuvent expliquer cette sensation. La diarrhée ou les vomissements par exemple, éliminant beaucoup d’eau rapidement.

Cependant, lorsque la sensation de soif est régulière, cela peut aussi être un symptôme du diabète de type 2, une maladie caractérisée par un taux trop élevé de sucre dans le sang, le corps expulsant le sucre par l’urine.

L'hyperthyroïdie est une autre pathologie pouvant expliquer la sensation de soif. L’Assurance Maladie explique que cette affection se caractérise par le fait que la thyroïde produit trop d’hormones, ce qui engendre un dysfonctionnement des organes sensibles à ces hormones et, chez certaines personnes, cela se manifeste par une transpiration excessive et donc un besoin plus important de s’hydrater.

Par ailleurs, la prise de certains médicaments peut causer des effets secondaires comme la soif, notamment les antipsychotiques et les antidépresseurs.

Déshydratation : un phénomène normal

Cela arrive fréquemment : après avoir consommé certains aliments, vous avez très soif. Il n'y a rien d'inquiétant. "Après avoir mangé des aliments salés, le sel est absorbé dans votre circulation sanguine, explique Matthew Goldman, médecin. Vos reins créent de l'urine supplémentaire pour réduire les niveaux de liquide et de sodium dans votre circulation sanguine. Le liquide de vos tissus est aspiré dans votre circulation sanguine pour s'adapter. Et puis, vos tissus et vos cellules se déshydratent et nous devons reconstituer l'équilibre hydrique.” Donc, consommer un aliment très salé implique de bien s’hydrater. Par ailleurs, certaines personnes transpirent plus que d'autres et peuvent avoir besoin de boire en plus grande quantité.

Comment être sûr d'avoir une bonne hydratation ? "En général, la quantité d'eau dont vous avez besoin varie en fonction de votre état de santé, de votre niveau d'activité, de votre sexe, de votre âge et plus encore, précise Matthew Goldman. Ma réponse est souvent de boire suffisamment d'eau pour garder votre urine claire, sauf avis contraire." Il est également conseillé d’éviter les boissons trop sucrées et/ou alcoolisées ainsi que celles contenant de la caféine car elles font uriner plus fréquemment que l’eau, empêchent souvent d’en boire et déshydratent.

Enfin, conseil pour être bien hydraté : mangez certains aliments contenant beaucoup d’eau, comme le concombre, le céleri ou la pastèque.