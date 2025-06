L'érythritol, un édulcorant dangereux pour notre cerveau ?

L'ESSENTIEL Une étude suggère que l’érythritol, un édulcorant, pourrait altérer la santé des vaisseaux sanguins du cerveau en augmentant le stress oxydatif et en perturbant la production de monoxyde d’azote.

Ces résultats in vitro viennent appuyer des données épidémiologiques liant l’érythritol à un risque accru d’accidents cardiovasculaires et cérébraux.

Les chercheurs appellent à mener de nouvelles études pour évaluer les effets d’une consommation régulière chez l’humain.

Il est partout : dans les boissons "light", les barres protéinées, les gâteaux pour personnes diabétiques... L'érythritol, souvent présenté comme un substitut au sucre sans conséquences sur la santé, pourrait pourtant avoir un impact négatif sur les vaisseaux sanguins du cerveau. C’est ce que suggère une nouvelle étude menée aux Etats-Unis et publiée dans le Journal of Applied Physiology.

Un édulcorant aux effets secondaires insoupçonnés ?

Les chercheurs de l’Université du Colorado mettent en cause les effets de l’érythritol sur les cellules endothéliales des microvaisseaux du cerveau humain. Ces cellules, essentielles à la bonne circulation sanguine et à la protection des neurones, forment la fameuse barrière hémato-encéphalique, qui empêchent les substances toxiques de pénétrer dans le tissu cérébral.

Pour mieux comprendre les effets de cet édulcorant, les scientifiques ont mené des expériences in vitro sur des cellules humaines cultivées en laboratoire. Ils les ont exposées à des doses comparables à celles consommées via une boisson à teneur réduite en sucre. Résultat, selon un communiqué : une augmentation de 75 % du stress oxydatif, c'est-à-dire une production excessive de radicaux libres qui détruisent les cellules. En réaction, les cellules ont augmenté la production de certaines enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase (SOD-1) ou la catalase, mais sans parvenir à compenser les effets délétères.

Ce n’est pas tout : la production de monoxyde d'azote (NO), un gaz essentiel à la dilatation des vaisseaux, a baissé de 20 %. De même, les chercheurs ont observé une diminution de la capacité des cellules à libérer le t-PA, une protéine impliquée dans la dissolution des caillots sanguins. Ce dérèglement de la fibrinolyse pourrait favoriser la formation de thromboses, précurseurs potentiels d’AVC.

Un risque accru d’infarctus et d’AVC

Cette étude ne fait que renforcer les soupçons déjà émis par des recherches épidémiologiques menées aux États-Unis et en Europe. D’après une récente étude, des taux élevés d’érythritol dans le sang ont été associés à un risque accru d’infarctus et d’AVC, même après avoir pris en compte les facteurs de risque traditionnels comme le diabète, l’hypertension ou l’obésité. Les auteurs des travaux appellent à mener des études cliniques plus poussées pour vérifier si ces altérations cellulaires se produisent aussi chez l’Homme, en conditions réelles et sur le long terme, et pas seulement in vitro.