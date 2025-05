Ses douleurs dentaires cachaient un cancer des glandes salivaires

L'ESSENTIEL Nicole Kowalski-Kleinsasser, 25 ans, souffrait de douleurs dentaires persistantes qui masquaient un cancer des glandes salivaires.

Malgré plusieurs traitements et opérations, la maladie récidive.

Après huit ans de lutte acharnée, elle décède en janvier 2025 à l’âge de 33 ans.

En 2017, Nicole Kowalski-Kleinsasser consulte des médecins et des dentistes pour un mal persistant aux dents et à la mâchoire. Les professionnels de santé ne trouvent rien d’anormal et pensent qu’elle souffre d’une infection des sinus. Ils lui prescrivent alors des antibiotiques.

Ses douleurs dentaires, symptôme d’un cancer agressif

Les médicaments n’ont pas d’effet et les investigations médicales se poursuivent. La jeune femme de 25 ans fait plusieurs radiographies dentaires qui montrent une perte osseuse dans sa mâchoire. Les médecins s'orientent alors vers un chirurgien.

Celui-ci découvre une masse anormale près d’une molaire. Il réalise une biopsie, examen qui nécessite de lui retirer la dent. L’opération se passe mal, car l’anesthésie ne fonctionne pas. “Je n’ai jamais ressenti une telle douleur de ma vie”, avait expliqué Nicole Kowalski-Kleinsasser dans une vidéo sur TikTok, selon The Sun.

Mais la tumeur est retirée et la biopsie permet de poser le diagnostic : la jeune patiente est atteinte d’un cancer agressif des glandes salivaires, qui se situent dans la tête et dans le cou. Généralement, ce cancer commence par une masse indolore. “Lorsqu’une tumeur grossit et devient douloureuse, la douleur peut être aggravée par la prise d’aliments car celle-ci stimule la sécrétion de salive, indique le Manuel MSD. Si la tumeur envahit les nerfs voisins, les personnes peuvent présenter un engourdissement ou des picotements d’une partie de leur visage ou des difficultés à bouger leur visage”.

Dès le diagnostic posé, Nicole Kowalski-Kleinsasser entame les séances de radiothérapie. Elle suit ce traitement pendant un mois. “Ça te brûle la peau, avait-elle indiqué. Mes brûlures étaient à l’intérieur de ma bouche et je les compare généralement à l’ingestion d’acide ou de verre. C’était une douleur atroce et j’étais incroyablement fatigué”.

La maladie commence à la défigurer. Les médecins lui installent une prothèse qui lui permet de fermer la bouche et l'aide à manger, à boire et à parler. En parallèle, son état se détériore et ses dents bougent.

Récidive du cancer des glandes salivaires

Une nouvelle biopsie est réalisée : le cancer est en récidive. Nicole Kowalski-Kleinsasser subit une autre opération durant laquelle les médecins lui retirent une grande partie de sa bouche et sept dents. Après une deuxième série de radiothérapie, elle est en rémission. Elle reprend une vie normale, suit des études (maîtrise et doctorat en psychologie) et se marie avec Eric Kleinsasser.

“Nicole avait cette joie de vivre au quotidien qui était contagieuse, explique Eric Kleinsasser. C'est l'une des premières choses dont je suis tombé amoureux. Elle apprenait constamment, grandissait constamment”.

Mais la situation bascule en avril 2022. Le cancer récidive et les médecins lui retirent une partie de l’extérieur de son visage. Ils réalisent une greffe avec la peau de sa jambe pour le reconstruire. Mais sa santé se détériore. Le 23 janvier dernier, Nicole Kowalski-Kleinsasser décède. Après huit ans de combat contre sa maladie, elle succombe à l’âge de 33 ans.