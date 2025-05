Cancer : les bénéfices de la marche dès 5 000 pas par jour

L'ESSENTIEL Augmenter son nombre de pas quotidiens réduit significativement le risque de développer certains cancers, selon une étude. Les bénéfices sont visibles dès 5.000 pas par jour.

Il n’est pas nécessaire de marcher vite ni longtemps : l’important est de bouger régulièrement, même de manière modérée.

Ces résultats soulignent l’importance de la marche comme outil simple et accessible de prévention en santé publique.

Et si marcher chaque jour était une arme contre le cancer ? Dans un monde où la sédentarité coûte à la fois des vies et des milliards d'euros chaque année, une nouvelle étude britannique, repérée par The Conversation, apporte un message d'espoir : le nombre de pas quotidiens est directement lié à une diminution du risque de développer un cancer.

La quantité de marche plus importante que la vitesse

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs de l'Université d'Oxford ont analysé les données de plus de 85.000 Britanniques âgés de 63 ans (médiane) équipés de capteurs d'activité. Leur objectif : mesurer l'impact du nombre de pas quotidiens sur le risque de développement de plusieurs cancers, dont ceux du foie, du poumon, de la vessie, du sein ou encore du côlon. Parmi les participants, suivis pendant six ans, 2633 ont fini par être diagnostiqués d'un cancer. Les résultats ont été sans appel : "Plus vous marchez chaque jour, plus vos chances de développer jusqu'à 13 types de cancer différents diminuent", affirme Mhairi Morris, de l’Université de Loughborough.

Les bénéfices de la marche pour la santé apparaissent dès 5.000 pas quotidiens. "En dessous de ce seuil, les effets protecteurs sont faibles." À 7.000 pas, le risque de cancer chute de 11 %, et à 9.000, de 16 %. Passé ce cap, les bénéfices se stabilisent. Fait intéressant : "Plus de pas signifient un risque plus faible de cancer, peu importe la vitesse". C'est donc la quantité totale de marche à pied qui prime, pas le rythme.

Une activité accessible à tous

Contrairement aux idées reçues, il n'est donc pas nécessaire de pratiquer une activité intense pour prévenir certains cancers. "Même une activité légère comme la marche peut faire la différence. Réduire le temps passé assis et intégrer davantage de mouvements simples au quotidien peut suffire : monter les escaliers, marcher au téléphone, se garer plus loin, ou faire une balade à la pause déjeuner.

Cette étude se distingue aussi par l'usage de capteurs d’activité, bien plus fiables que les déclarations des participants. Elle rappelle surtout que le mouvement est une stratégie de prévention simple et à la portée de tous. "Marcher seulement trois kilomètres par jour – environ 4.000 pas ou 40 minutes – pourrait avoir un impact significatif sur votre santé à long terme, insiste Mhairi Morris. Bougez plus, asseyez-vous moins – et vous pourriez marcher vers une meilleure santé."