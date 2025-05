Le smoothie vert peut-il vraiment protéger du cancer ?

L'ESSENTIEL Un gastro-entérologue recommande de consommer quotidiennement un smoothie à base de légumes verts pour réduire le risque de cancer.

Il contient des légumes verts à feuille, du concombre et du céleri.

Pour diminuer le risque de cancer, il faut surtout adopter une alimentation équilibrée et variée.

Environ 20 millions de cancer sont diagnostiqués dans le monde chaque année. Parmi eux, certains sont dits "évitables", car ils sont liés à des facteurs modifiables comme le tabagisme. L’alimentation fait aussi partie des comportements qui peuvent avoir un impact sur le risque de cancer. Dans une vidéo publiée sur Youtube, le gastro-entérologue Saurabh Sethi, suivi par plus d’un million de followers, explique qu’un smoothie à base de légumes verts aurait des effets préventifs sur le risque de cancer.

Qu’est-ce que le smoothie vert, la boisson anti-cancer ?

Dans cette courte vidéo, le spécialiste indique que cette boisson doit être composée de légumes verts à feuilles, de céleri et de concombre. Mixés ensemble, ces ingrédients forment une boisson aux propriétés antioxydants selon lui. "C’est riche en nutriments et anti-inflammatoire", souligne-t-il. Comme le rappelle l’Institut Curie, l'inflammation est un processus biologique qui permet l'élimination des pathogènes et la réparation des tissus endommagés. Or, dans certains cas, elle peut être dérégulée et contribuer au développement de pathologies. "C’est le cas du cancer où le rôle de l’inflammation est avéré dans la progression tumorale", indique l’organisme.

Il n’y a pas d’aliment miracle contre le cancer

Toutefois, il n’y a pas de consensus scientifique sur les effets protecteurs d’un aliment ou d’un groupe d’aliments sur le risque de cancer. "Le cancer étant une maladie dont les causes sont multiples, aucun aliment ne peut, à lui seul, s'opposer à son développement", rappelle l’Assurance Maladie.

Une alimentation équilibrée peut réduire le risque de développer certains cancers

Mais les scientifiques s’accordent sur la nécessité d’adopter une alimentation équilibrée. D’après la Ligue contre le Cancer, 5,4 % des cancers seraient directement imputable à une alimentation déséquilibrée. "Si une consommation déraisonnée de certains aliments peut être à risque, d’autres sont bénéfiques, souligne l’association. Les fruits et légumes, notamment, consommés en quantité et en variété, ont un effet protecteur sur la vie des cellules, contribuant ainsi à diminuer le risque de développer un cancer." Il faudrait ainsi consommer au minimum 300 grammes de légumes par jour et 250 grammes de fruits. D’après l’Assurance Maladie, consommer des fruits et légumes peut avoir des effets protecteurs contre le cancer des voies aéro-digestives supérieures, contre le cancer de l’estomac, le cancer du poumon et le cancer du colon et du rectum.