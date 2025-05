Fentanyl : pourquoi les overdoses explosent aux Etats-Unis

L'ESSENTIEL Entre 2018 et 2022, les overdoses mortelles impliquant du fentanyl seul ont augmenté de 168 % chez les jeunes Américains de 15 à 24 ans, faisant de cette substance la principale cause de décès liés aux drogues dans cette tranche d’âge.

Très puissant et hautement addictif, le fentanyl est souvent consommé sans que les usagers aient conscience des risques.

En France, son usage médical est strictement encadré, mais les experts appellent à renforcer la prévention auprès des jeunes.

Entre 2018 et 2022, les overdoses mortelles impliquant uniquement des opioïdes synthétiques comme le fentanyl ont augmenté de 168 % chez les jeunes Américains âgés de 15 à 24 ans. C'est le constat alarmant d'une étude publiée dans la revue Pediatrics et menée par des chercheurs de la NYU Grossman School of Medicine. Contrairement aux idées reçues, ces décès ne sont pas majoritairement dus à un cocktail de substances : dans la plupart des cas, le fentanyl seul est en cause.

100 fois plus puissant que la morphine

"Avant d'analyser les données, nous pensions que la majorité des overdoses mortelles impliquaient le fentanyl combiné à d'autres substances, comme la cocaïne ou des opioïdes sur ordonnance", explique l’épidémiologiste Noa Krawczyk dans un communiqué. "En réalité, c'est le fentanyl seul qui provoque le plus de décès." Cette donnée bouleverse les stratégies de prévention, car elle montre que les jeunes consommateurs ne sont pas toujours conscients de l'extrême dangerosité du produit qu'ils prennent.

Développé pour soulager des douleurs très intenses chez les patients atteints de cancer, le fentanyl est aujourd'hui détourné pour ses effets euphorisants. Mais son pouvoir est redoutable : environ 100 fois plus puissant que la morphine et 20 à 40 fois plus que l'héroïne. Des chercheurs de l'Université de Genève ont récemment mis en évidence que le fentanyl agit sur deux régions différentes du cerveau via un même récepteur. Avec pour résultat deux effets distincts : le premier entraîne l’effet euphorisant, le second le malaise intense lors du sevrage. En d’autres termes, les usagers ne consomment pas seulement la drogue pour ressentir l’euphorie, mais aussi pour éviter la douleur du sevrage. Ce qui expliquerait son fort potentiel addictif.

Le fentanyl en France : un usage strictement encadré

Si des réseaux ont été démantelés en 2024, la France serait "moins exposée à une crise des opioïdes" que les Etats-Unis, selon le site Vih.org. Le fentanyl bénéficie dans le pays d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) en tant qu'antalgique opioïde de palier 3, destiné au traitement des douleurs très intenses, notamment celles liées au cancer. D’après la Haute Autorité de Santé (HAS), son usage est réservé aux cas où les autres options thérapeutiques ont été essayées sans succès. Il peut ainsi être utilisé dans certaines douleurs chroniques, comme la lombalgie sévère, les douleurs neuropathiques ou les pathologies évolutives non cancéreuses en soins palliatifs. Le traitement se présente sous forme transdermique (patchs) ou transmuqueuse (sucettes, comprimés sublinguaux, spray nasal) ou solution injectable. Mais la HAS insiste sur une surveillance rigoureuse en raison du risque de dépendance et d'effets indésirables graves – qui sont nombreux, selon le site de réfence Vidal.