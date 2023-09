Des vaccins contre le fentanyl et l'héroïne bientôt testés sur l'Homme

L'ESSENTIEL Des vaccins contre les overdoses de fentanyl et d'héroïne vont bientôt être testés sur l'Homme.

Concrètement, ils inciteront l'organisme à produire des anticorps spécifiques aux produits addictifs.

La crise des opioïdes fait des milliers de morts chaque année dans le monde, notamment aux Etats-Unis et au Canada.

Pour faire face à la crise des opioïdes qui ravage de nombreux pays, les scientifiques espèrent pouvoir commencer à tester des vaccins contre l'héroïne et le fentanyl sur l'Homme dès 2024.

Des anticorps spécifiques pour protéger des overdoses de fentanyl et d'héroïne

Les vaccins seront conçus pour protéger les personnes contre les overdoses d'héroïne et de son cousin synthétique plus puissant, le fentanyl, dont la surconsommation a récemment provoqué la mort du rappeur Mac Miller.

Jusqu'à présent, les vaccins n'ont été testés que sur des rats et des porcs. Concrètement, ils inciteront l'organisme humain à produire des anticorps spécifiques aux produits addictifs qui lient la drogue dans le sang et l'empêcheront de pénétrer dans le cerveau, limitant ainsi les effets euphorisants et potentiellement mortels de ces substances.

Comment tester les vaccins contre les overdoses de fentanyl et d'héroïne ?

"Nous prévoyons de tester nos vaccins chez l'Homme au début de 2024", a déclaré dans un communiqué de presse le Dr Jay Evans, directeur des futurs essais et du Centre de médecine de l'université du Montana.

"Les essais cliniques sur l'Homme comprendront un test médicamenteux afin d'évaluer l'innocuité et l'efficacité des vaccins au début de l'expérience. Nous suivrons également les participants pour évaluer la durée de vie des anticorps contre les opioïdes", a-t-il ajouté.

"Nous commencerons par la dose la plus faible, jusqu'à ce que l'on atteigne des niveaux à la fois sûrs et efficaces", a-t-il encore précisé. "La durée de l'immunité chez l'homme est spéculative et sera déterminée dans le cadre des essais cliniques de phase I et II. Nous prévoyons qu'elle durera de 2 à 4 ans", a-t-il conclu.

Les overdoses de fentanyl et l'héroïne font des milliers de morts

La crise des opioïdes, racontée actuellement dans la série Netflix Painkiller, fait des milliers de morts chaque année dans le monde, notamment aux Etats-Unis et au Canada. Cette crise sanitaire touche aussi, dans une moindre mesure, la France.