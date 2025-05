Pourquoi les enfants dénoncent-ils les autres ?

L'ESSENTIEL En dénonçant, l'enfant cherche souvent à savoir si les règles qu'on lui impose sont respectées par tous.

Dénoncer est aussi un moyen d'attirer l'attention et de se valoriser.

Face à une dénonciation, les parents doivent expliquer qu'il existe d'autres façons de réagir pour gérer les conflits.

La dénonciation entre enfants est souvent une source de malaise pour les parents ou les adultes. Pourtant, il ne s'agit pas d'un simple caprice ni d'un défaut à corriger, mais bien d'une étape essentielle de son développement moral et social.

Dénoncer, c’est apprendre les règles

Vers l'âge de 5 à 8 ans, l'enfant commence à mieux saisir la notion de règle et de justice. Quand il dénonce, il cherche souvent à vérifier ce qui est permis ou non et à comprendre les conséquences de ses actes.

Il ne veut donc pas punir son copain, mais plutôt s'assurer que tout le monde respecte les mêmes règles. Cette démarche montre son envie de bien faire et de trouver sa place dans le groupe en explorant la frontière entre le bien et le mal.

Un besoin d'attention et de reconnaissance

Parfois, le fait de dénoncer est aussi un moyen pour lui d'attirer l'attention de l'adulte ou de se valoriser. En signalant une faute, il espère être reconnu comme un enfant qui connaît les règles et les respecte.

Cela peut être particulièrement le cas dans les fratries, où chacun cherche à se démarquer et à obtenir la reconnaissance de ses parents. Cette recherche d'approbation est naturelle et fait partie du processus de construction de l'estime de soi.

Accompagner avec bienveillance

Comme dans beaucoup de situations, la réaction de l'adulte est déterminante lorsque l'enfant dénonce. Plutôt que de critiquer ou de minimiser son comportement, il est préférable d'ouvrir le dialogue. Il s'agit de l'aider à distinguer les situations où il est important de prévenir un adulte, en cas de danger, par exemple, de celles où il peut régler le conflit par lui-même.

En encourageant la communication et l'écoute entre les enfants, vous favorisez ainsi le développement de l'empathie et de l'autonomie. Invitez-le à expliquer pourquoi il a choisi de dénoncer, puis envisagez avec lui ou elle d'autres façons de réagir. Ainsi, il apprendra à mieux gérer les conflits de façon constructive et respectueuse.

En savoir plus : "Le livre des c'est pas moi !" de Herve Eparvier et Soledad Bravi.