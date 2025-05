Utiliser son smartphone aux WC augmente le risque d’hémorroïdes

L'ESSENTIEL Les utilisateurs de smartphones passent beaucoup plus de temps aux toilettes que les non-utilisateurs.

Ils présentent aussi un risque accru de souffrir d'hémorroïdes de 46 % par rapport aux autres.

Leur activité la plus fréquente est de lire les news (54,3 %).

Lien avec le monde, aide-mémoire, bibliothèque… et bien sûr téléphone. Les smartphones sont devenus des compagnons quotidiens indispensables. Il y a toutefois un moment où il est bon de le laisser de côté : quand on va aux WC. S’il y a bien sûr la problématique de la contamination par les microbes et bactéries, il y a un autre risque moins connu : les hémorroïdes.

Dr Trisha Satya Pasricha du Beth Israel Deaconess Medical Center a profité de la Digestive Disease Week 2025, organisée à San Diego du 3 au 6 mai, pour faire le point sur les effets d’aller aux toilettes avec son portable.

Smartphone et toilettes : 46 % plus de risque d’avoir des hémorroïdes

Pour déterminer les conséquences sur la santé de l’usage du smartphone aux WC, les chercheurs ont interrogé 125 personnes dont 43 % avaient été suivies pour des hémorroïdes. Au total, plus de 6 volontaires sur 10 ont reconnu utiliser leur téléphone quand ils faisaient leurs besoins. 93 % d’entre eux le faisaient au moins une à deux fois par semaine et plus de la moitié (55,4 %) avaient leur appareil avec eux la plupart du temps.

En analysant les données recueillies sur les participants, les scientifiques ont calculé que l'utilisation du smartphone aux toilettes était associée à une augmentation de 46 % du risque d'hémorroïdes. Par ailleurs, les accros du téléphone passaient significativement plus de temps dans les “lieux d’aisance” que les autres. Selon le site Medscape qui a résumé la présentation de la médecin, 37,3 % d'entre eux passaient plus de 6 minutes par visite aux toilettes. Ils ne sont que 7,1 % à le faire chez les non-utilisateurs de smartphone. Par ailleurs, 35 % des sondés ont reconnu qu’ils passaient plus de temps sur le “trône” à cause de leur smartphone.

Hémorroïdes : le temps passé en plus sur les WC accroît le risque

Pour les chercheurs, ces minutes supplémentaires sont susceptibles d’être à l’origine de la hausse du risque d'hémorroïdes. En effet, la position assise prolongée, qui augmente la pression abdominale et donc la dilatation des veines situées près de l’anus, est connue pour être un facteur favorisant les crises hémorroïdaires. "Une utilisation prolongée du smartphone aux toilettes pourrait être associée à une prévalence accrue des hémorroïdes”, ont précisé les auteurs dans leur article. Toutefois, ils reconnaissent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour “explorer les relations de cause à effet et examiner les modifications comportementales comme stratégies de prévention du développement des hémorroïdes."

Cette recherche a aussi répondu à une autre question moins scientifique, mais intrigante : que font les gens avec leur smartphone aux toilettes ? Réponse : l'activité la plus courante était la lecture des actualités (54,3 %), suivie par la consultation des réseaux sociaux (44,4 %) et des e-mails/SMS (30,5 %).