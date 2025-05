Chez Enedis, la qualité de vie au travail dans « une usine à ciel ouvert »

L'ESSENTIEL "Les Rendez-vous de la Qualité de Vie au Travail" ont reçu Olivier Terral, directeur prévention santé et sécurité chez Enedis.

Cette entreprise sui gère le réseau de distribution d'électricité compte 41 000 salariés.

Parmi les actions mises en place dans cette entreprise sur la santé et la qualité de vie au travail, la création d'un réseau de "bienveilleurs" chargés de repérer les salariés en souffrance.

Une mission de service public, la gestion du réseau de distribution d'électricité, plus de 39 millions de clients aux attentes desquels doivent répondre 41 000 salariés, parfois dans l’urgence et des conditions difficiles : le sujet de la santé et de la qualité de vie au travail est, chez Enedis, "un enjeu central", comme le souligne Olivier Terral, le directeur prévention santé et sécurité de l'entreprise. Un enjeu qui concerne tout aussi bien les risques psycho-sociaux que les dangers particuliers liés aux activités de cette "une usine à ciel ouvert".

Des procédures d'analyse des risques avant chaque intervention

Accompagner les salariés dans la prise de conscience des risques encourus lors de leurs interventions sur le terrain est ainsi une priorité pour cette entreprise dont Olivier Terral rappelle que "la vie et la sécurité des techniciens ne doit en aucun cas être engagée". D'où la mise en place de procédures d'analyse des risques liés à chaque intervention, particulièrement lorsque celle-ci intervient dans des conditions dégradées, par exemple lorsqu'il s'agit de réparer le réseau à la suite d'intempéries. Une préoccupation, précise Olivier Terral, qui vaut aussi bien pour les salariés de l'entreprise que pour ceux de ses partenaires "qui sont invités à partager ses bonnes pratiques".

Des précautions qui valent aussi dans un autre domaine, celui du risque d'agressions ou d'incivilités que rencontrent les salariés d'Enedis lorsqu'ils doivent intervenir sur des cas de fraude : "L'augmentation du prix de l'électricité a augmenté ces cas et la montée, rencontrée dans l'ensemble de la société, des faits de violence nécessite un accompagnement particulier de ceux qui doivent gérer ces situations, accompagnement qui repose sur le principe de tolérance zéro avec dépôt de plainte systématique", explique Olivier Terral.

Un réseau d'une centaine de "bienveilleurs" pour repérer les salariés en difficultés

Au-delà de ces actions menées auprès des équipes sur les risques particuliers liés à la nature de leurs missions, l'entreprise s'est par ailleurs inspirée d'une initiative née au Canada sur la prévention des risques psycho-sociaux, élément évidemment central lorsqu'il s'agit de santé et de qualité de vie au travail. Cette initiative, c'est la mise en place d'un réseau de "bienveilleurs", des salariés (actuellement au nombre d'une centaine) spécialement formés pour être à l'écoute des équipes et repérer tous les cas qui méritent une attention spécifique. "Ils ont pour mission d'écouter les salariés qui rencontrent des difficultés, dont ils perçoivent des changements dans leur comportement, et les orienter vers nos structures internes, médecins du travail, assistants sociaux pour que des actions soient menées avant que ces situations débouchent sur une absence de ces salariés", explique Olivier Terral. Avec une précision sur laquelle il tient à insister : "En aucun cas ces 'bienveilleurs' ne doivent s'impliquer dans les problèmes qu'ils identifient, ce n'est pas à eux de prendre sur leurs épaules la charge des souffrances de leurs collègues mais leur veille active doit permettre aux professionnels de santé ou aux assistants sociaux d'intervenir le plus rapidement possible".

Pour ce directeur prévention santé et sécurité, le sujet de la santé et de la qualité de vie au travail, encadré depuis 2021 par une loi qui pose la principe de la responsabilité des entreprises dans ce domaine, "n'est jamais fini !". Lui-même, dont les premières missions chez Enedis ont été celles d'un ingénieur, a été sensibilisé sur ce thème par son expérience managériale : "Il m'est arrivé d'être confronté à des situations difficiles qui m'ont particulièrement touché... et un bon manager, c'est quelqu'un qui aime les gens !"