Quel impact pour la santé physique ?

Jusqu’où peuvent mener ces troubles psychiques ? Sont-ils dangereux pour la santé physique ? En France, on estime que près d’une personne sur cinq a souffert ou souffrira d’une dépression au cours de sa vie. Dans un communiqué publié en 2017, l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS) estime que les troubles dépressifs sont le premier facteur de morbidité et d’incapacité à l’échelle mondiale. La dépression n’est pas un trouble à prendre à la légère : chaque année dans le monde, près de 800 000 personnes meurent en se suicidant dès suites d’un épisode dépressif. Selon le rapport de l’Assurance maladie, les troubles anxieux représentent 40% des cas de demandes de reconnaissance des maladies psychiques liées au travail et la dépression, un tiers.

Le stress, la dépression ou encore l’angoisse, lorsqu’ils sont chroniques, peuvent entraîner de sérieuses complications physiques et psychologiques. Ils peuvent notamment provoquer des troubles gastro-intestinaux et toucher le foie, les intestins et le côlon. Les maladies de la peau également, dont le psoriasis, les verrues, l’herpès ou l’eczéma apparaissent en cas de stress, contrariétés ou déprime. Le stress peut également être un moteur de troubles alimentaires et d’obésité. Il réduit les défenses immunitaires et met en danger l’organisme. Plusieurs méta-analyses ont déjà démontré que le stress et l’anxiété avaient une influence sur le développement de maladies cardiovasculaires, mais une étude publiée en 2017 avance même qu’ils influeraient également sur le développement de tumeurs, donc de cancers. En outre, les affections psychiques reconnues par l’Assurance maladie dans le milieu professionnel peuvent avoir un réel impact sur la santé physique et nécessitent des soins.