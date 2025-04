La fièvre jaune peut-elle provoquer une prochaine pandémie ?

L'ESSENTIEL La fièvre jaune, maladie virale transmise par les moustiques, menace de se propager au-delà des zones tropicales en raison de l’urbanisation et des voyages internationaux.

Une étude récente alerte sur un risque de pandémie mondiale, potentiellement plus meurtrière que le Covid-19, faute de vaccination suffisante.

Les scientifiques appellent à une action urgente pour renforcer la prévention, la vaccination et le contrôle des moustiques.

Alors que le monde peine encore à tirer les leçons de la crise du Covid-19, un autre virus menace de frapper : la fièvre jaune. Longtemps contenue dans les zones tropicales d’Afrique et d’Amérique du Sud, cette maladie hémorragique virale transmise par les moustiques inquiète les scientifiques. D'après une étude publiée dans la revue npj Viruses, elle pourrait se propager plus largement, jusqu'à déclencher une crise sanitaire mondiale.

Un virus redoutable et méconnu

La fièvre jaune, causée par le virus YFV, commence souvent par des symptômes banals : fièvre, frissons, douleurs musculaires... Mais dans 15 % des cas, l’infection évolue vers une forme grave avec hémorragies internes, insuffisance hépatique, jaunisse (dont la maladie tire son nom), et parfois une issue fatale. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime à 200.000 le nombre de cas par an, et à 30.000 les décès.

Le moustique Aedes aegypti, bien adapté aux milieux urbains, en est le vecteur principal. Contrairement à d’autres maladies transmises par piqûres, la fièvre jaune se transmet facilement entre humains. Les personnes infectées ont des taux élevés de virus dans le sang, que les moustiques peuvent capter puis transmettre à d’autres.

Une mortalité bien plus élevée que le Covid

"Le risque que la fièvre jaune s'étende à la région Asie-Pacifique est plus élevé aujourd'hui qu'il y a 100 ans", alertent les auteurs de l'étude, repérée par le journal britannique The Sun. En 2019, plus de quatre milliards de personnes ont voyagé en avion, facilitant les transferts entre les zones endémiques et les pays où le moustique vecteur est présent mais le virus absent. Si le virus atteint une nouvelle région du monde, "il pourrait se propager très rapidement", selon les chercheurs.

Dans le pire des cas, la fièvre jaune pourrait provoquer "une crise sanitaire dévastatrice qui ferait paraître la pandémie de Covid-19 insignifiante en comparaison", selon les auteurs. En cause : sa mortalité bien plus élevée que le coronavirus et le manque d'accès à la vaccination, qui confère pourtant une immunité à vie.

Aujourd’hui, la production de vaccins reste insuffisante pour couvrir la population mondiale. Les scientifiques lancent donc un appel urgent : "Nous devons agir maintenant". Cela passe par une meilleure distribution des vaccins, un renforcement de la surveillance, et des efforts accrus pour contrôler les moustiques dans les zones à risque.