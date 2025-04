Qu’est-ce que l’apathie, le symptôme psy champion des requêtes sur le web ?

L'ESSENTIEL L'apathie est le symptôme psychologique le plus recherché en France, avec 20.450 recherches mensuelles.

Elle se manifeste par une démotivation, une perte ou baisse de motivation, une perte d’initiatives, un désintérêt ou encore un appauvrissement des activités sociales.

L'apathie peut être le signe d'une maladie ou un effet secondaire d'un traitement.

L’apathie est le symptôme psychologique le plus recherché en France depuis le début de l’année, avec 20.450 recherches Google par mois, et le 3e au niveau européen. C’est ce que révèle une étude menée par le service de psychologie en ligne Unobravo. Le Dr Caroline Pombourcq explique en quoi consiste ce signe.

Apathie : un symptôme à ne pas confondre avec la dépression

Démotivation, perte ou baisse de motivation (par rapport à l’état antérieur de la personne), perte d’initiatives, désintérêt, appauvrissement des activités sociales, indifférence à autrui, émoussement affectif, ralentissement psychomoteur, impression de manque d’énergie… Voici les signes qui peuvent trahir une apathie.



"L’apathie est caractérisée par un déficit persistant de motivation et d’intérêt (rapporté par la personne elle-même ou son entourage). Il s’agit d’un symptôme fréquemment retrouvé dans certaines maladies psychiatriques, mais pas que…", explique le Dr Caroline Pombourcq.

Ce symptôme peut avoir pour origine :

une cause médicamenteuse : Certains antidépresseurs par exemple peuvent entraîner une apathie. "Le médecin doit éliminer cette cause lors de la consultation", précise le médecin ;

une cause organique/maladie sous-jacente : traumatisme cérébral, lésions neurologiques ou psychologiques (AVC, Alzheimer, Parkinson…), pathologies endocriniennes (maladies thyroïdiennes…), addiction (alcool…).

Pour parler d’apathie, les manifestations doivent être présentes depuis 4 semaines au moins.

"Le symptôme d’apathie est souvent confondu avec la dépression (maladie comportant une humeur triste persistance et/ou intense, des ruminations, une culpabilité, du désespoir, des insomnies surtout matinales, des idées noires ou suicidaires). Il faut bien différencier les deux. Le premier peut être un symptôme du second", ajoute Dr Pombourcq.

Quels sont les autres signes de difficultés psychiques les plus recherchés ?

Après l’apathie, le stress est le symptôme psychologique comptabilisant le plus grand nombre de requêtes Google en France avec 18.000 recherches mensuelles. Il monte par ailleurs sur la première marche du podium européen (150.680 recherches par mois contre 100.860 pour l'apathie). Cela révèle "des préoccupations croissantes liées à la pression professionnelle, à l'instabilité financière et aux défis de la vie quotidienne", estiment les auteurs de l’étude.

La colère arrive en troisième position du Top France avec 14.700 recherches. Viennent ensuite la peur (14.000) et la solitude (13.700). En cas de difficultés psychologiques, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant ou un expert de la santé mentale. Il pourra trouver l'origine des symptômes et les options thérapeutiques les plus appropriées.