Son anxiété cachait un cancer du sang… repéré grâce à l’IA

L'ESSENTIEL Une jeune femme avait renseigné ses symptômes à Chat GPT : elle n'a pas cru l'IA quand elle lui a annoncé un cancer du sang.

Un an plus tard, son médecin généraliste lui a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin, une forme de cancer du sang.

La maladie, de bon pronostic, se soigne par chimiothérapie.

L’intelligence artificielle peut-elle réaliser des diagnostics ? Le cas d’une jeune femme de 27 ans montre, en tous cas, qu’elle peut parfois établir des conclusions pertinentes. Marly Garnreiter souffrait de sueurs nocturnes et de démangeaisons. Lorsqu’elle a rentré ses symptômes dans Chat GPT, elle pensait souffrir d’anxiété. L’application lui indique qu’elle est atteinte d’un cancer du sang. Un an plus tard, son médecin généraliste établit le même diagnostic. Son histoire est racontée dans SurreyLive, un média britannique.

Cancer : le diagnostic de Chat GPT confirmé par plusieurs examens

Quand elle a découvert la réponse de Chat GPT, Marly Garnreiter a décidé de l’ignorer, sceptique face à sa pertinence. Mais elle a commencé à ressentir une fatigue importante et une douleur dans la poitrine. Son médecin généraliste lui a prescrit un scanner, qui a mis en évidence une masse sur son poumon. D’autres examens, dont une biopsie, ont révélé que la jeune femme souffrait d’un lymphome de Hodgkin, une forme de cancer du sang. En mars, elle a commencé un premier cycle de chimiothérapie. Elle devrait en subir quatre à six. "J’ai confiance en l’avenir, confie-t-elle au média britannique. Il est très important d’être à l’écoute de son corps. Parfois, on a tendance à perdre le contact avec notre être intérieur. Il est important d’être à l’écoute."

Qu’est-ce que le lymphome de Hodgkin ?

Les symptômes qu’elle a ressenti sont caractéristiques du lymphome de Hodgkin. Selon l’Institut Gustave Roussy, la maladie peut aussi se manifester par des fièvres, de la fatigue et une perte de poids. Marly Garnreiter avait aussi maigri, mais elle pensait que c’était lié à son chagrin suite à la perte récente de son père, décédé d’un cancer du côlon. L’un des principaux signes de la maladie demeure l’augmentation du volume des ganglions lymphatiques. "Parfois, lorsque les ganglions sont volumineux, ils peuvent comprimer les organes de voisinage et, par exemple lorsqu’ils sont situés au niveau du thorax, entrainer une toux et/ou une gêne respiratoire", précise l’Institut.

Lymphome de Hodgkin : le taux de survie élevé est élevé

Le lymphome de Hodgkin est peu fréquent en France, avec 2.127 cas en 2018. Il touche principalement les jeunes entre 20 et 30 ans. Soignée principalement par chimiothérapie, la maladie a un bon pronostic. "Le lymphome hodgkinien est l’un des cancers dont le pronostic est le meilleur avec un taux de survie à cinq ans de 84 %", indique la Fondation pour la recherche sur le cancer.