Des microplastiques retrouvés dans des ovaires pour la première fois

L'ESSENTIEL Des microplastiques ont été retrouvés dans les ovaires humains pour la première fois.

Ils pourraient nuire à la fertilité et à l’équilibre hormonal des femmes.

Les microplastiques sont de très petites particules de plastique formées par la décomposition de plastiques plus gros.

Après le cerveau, le placenta et les testicules, c’est maintenant dans les ovaires que des chercheurs ont retrouvé des microplastiques. Ils expliquent cette découverte dans la revue Ecotoxicology and Environmental Safety.

Des microplastiques dans le système reproducteur de 14 femmes

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont suivi 18 femmes qui suivaient un protocole de procréation médicalement assistée (PMA), dans une clinique située à Salerne, en Italie. C’est ainsi qu’ils ont retrouvé des microplastiques dans le liquide folliculaire ovarien de 14 participantes. Ce liquide entoure les ovocytes en développement, dont certains deviendront ensuite des ovules fécondables.

"Cette découverte devrait servir de signal d’alarme sur le caractère invasif de ces [substances] sur le système reproducteur féminin", souligne Luigi Montano, principal auteur de l’étude. En effet, les scientifiques indiquent que ces microplastiques pourraient altérer la fertilité et l’équilibre hormonal des femmes.

Selon une étude publiée l’an dernier dans la revue Environmental Science & Technology, chaque mois, les Français en respirent 900.000 et en ingèrent 1,8 gramme environ. Cette exposition a des impacts sur l’organisme. De précédents travaux ont déjà montré la présence de microplastiques dans différents organes et liquides du corps humain, comme le cerveau, le sang, le placenta ou encore les testicules.

D’après les scientifiques, les microplastiques peuvent contenir jusqu’à 16.000 produits chimiques, dont certaines substances toxiques comme les per- et polyfluoroalkylées (PFAS), le bisphénol A ou encore les phtalates. Ces composés sont dangereux pour la santé.

L’impact des microplastiques sur la fertilité

En plus des ovaires, les chercheurs ont aussi identifié des microplastiques dans l’urine et le sperme humains. Ils estiment que ces substances contribuent à une baisse globale du nombre et de la qualité des spermatozoïdes, en particulier dans les zones à forte pollution. C’est donc la fertilité des hommes et des femmes qui est impactée par les microplastiques.

Pour limiter l’exposition à ces substances, l’UFC-Que Choisir délivre plusieurs conseils à appliquer au quotidien : utiliser des sacs de courses réutilisables, privilégier le vrac pour éviter les emballages, boire de l’eau du robinet et porter des vêtements en coton et autres matières naturelles plutôt qu’en synthétique.

Des chercheurs ayant travaillé sur l'impact des microplastiques sur le cerveau recommandent de leur côté de faire attention aux contenants utilisés pour la cuisson et la conversation des aliments. "Chauffer des aliments dans des récipients en plastique, en particulier au four à micro-ondes, peut libérer des quantités importantes de microplastiques et de nanoplastiques", a expliqué l'auteur principal Dr Brandon Luu. "Éviter les contenants en plastique et utiliser des substituts en verre ou en acier inoxydable est une mesure modeste, mais significative pour limiter l'exposition".