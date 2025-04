Pâques : 5 étapes pour en profiter sans que cela ne pèse sur la balance

L'ESSENTIEL Avant le repas de Pâques, il faut manger sainement pour éviter les fringales, la prise de poids et les maux liés aux repas copieux.

La diététicienne recommande aussi d'échanger les aliments riches en calories des recettes pascales contre des options hypocaloriques.

La portion de chocolat noir recommandée est environ 30 à 60 g.

Entre les repas de famille - délicieux, mais pas très équilibrés - et bien sûr, les très attendus œufs en chocolat, le week-end de Pâques risque d'être compliqué pour les personnes qui cherchent à maintenir ou à perdre du poids. La diététicienne Eileen Dutter a partagé dans un article de l’établissement hospitalier américain Cleveland Clinic ses astuces pour profiter des festivités sans que cela ne pèse sur la balance.

Avant le repas de Pâques : mangez équilibré pour éviter les écarts

Pour limiter les écarts trop importants pendant le repas de Pâques, la première astuce de la diététicienne est de commencer la journée avec un petit-déjeuner sain. Il faut notamment faire la part belle aux protéines maigres. Optez par exemple pour une omelette végétarienne, un yaourt et des fruits ou un smoothie aux fruits.

"Les protéines aideront à contrôler votre appétit", explique l’experte de la nutrition, et éviteront que vous vous “jetiez” sur les mets très riches servis durant ce week-end pascal.

Si vous avez un petit creux dans la journée, tournez-vous vers des fruits et des légumes. Cela permet de faire le plein de fibres et de vitamines. Ainsi, en plus d’éviter une balance calorique très élevée à la fin de la journée, ces végétaux réduiront les risques liés aux fêtes : constipation, indigestion…

Repas de Pâques : optez pour les recettes plus saines

"Incorporer des aliments à faible teneur en calories lors du repas principal" est la troisième recommandation de la spécialiste. Elle propose par exemple de remplacer la purée de pommes de terre agrémentée de beurre par des pommes de terre cuites au four ou encore d’accompagner l’agneau pascal de légumes cuits à la vapeur. "L'idée est d'échanger des aliments riches en calories contre des options hypocaloriques", explique Eileen Dutter.

Après un bon repas en famille, il peut être tentant de s’installer dans un fauteuil et de faire une sieste. C'est-à-dire l’inverse du programme recommandé de la diététicienne. En effet, pour elle, il est essentiel d’être actif ce week-end. "Allez vous promener ou jouer au basket. Bougez, tout simplement. N'oubliez pas : si vous pesez 70 kg, vous devez marcher un kilomètre et demi pour brûler 30 g de chocolat", indique-t-elle.

Chocolats de Pâques : la parcimonie à l’ordre du jour

Même pour les “grands”, Pâques sans chocolat serait bien triste. La diététicienne ne demande d’ailleurs pas d’y renoncer complètement, elle rappelle qu'il faut en manger en petite portion.

Dans un article de Cleveland Clinic consacré au chocolat noir, son collègue Devon Peart précise que la portion de chocolat noir recommandée est environ 30 à 60 g. "Il est également préférable de savourer le chocolat noir lentement – un peu peut mener loin", ajoute-t-il.

Et si la chasse aux œufs a été très fructueuse et que vous avez peur de craquer et de tout manger en quelques jours, la diététicienne a une solution : partagez votre butin avec vos collègues ou vos amis mardi. "Rappelez-vous, si ce n'est pas là, vous ne le mangerez pas", conclut-elle.