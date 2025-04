Santé mentale : Médiateur de Santé-Pair, un accompagnant indispensable

L'ESSENTIEL Le Médiateur de Santé-Pair (MSP) accompagne et soutient les personnes atteintes de troubles psychiques grâce à son expérience personnelle.

Les MSP sont des personnes atteintes ou qui ont été atteintes de troubles de la santé mentale et qui ont bénéficié d’une formation professionnelle supplémentaire reconnue.

Les MSP font partie de l’équipe de soins d’une structure hospitalière ou médicosociale.

Ils existent pourtant depuis 2012, mais on ne les connaît hélas pas assez. Éléments importants dans la prise en charge de la personne atteinte de trouble de la santé mentale, les Médiateurs(-trices) de Santé-Pairs (MSP) ont été particulièrement mis en lumière grâce à l’un d’entre eux dans le documentaire "Santé mentale, briser le tabou" auquel Pourquoi Docteur a assisté en avant-première le 15 avril, avant sa sortie sur M6 le 6 mai 2025.

Médiateur de Santé-Pair : un accompagnant du quotidien

Ce documentaire de Juliette Paquin (réalisatrice) a montré le combat quotidien de 10 célébrités (Florent Manaudou, François Berléand, Éric Antoine, Michèle Bernier, Yannick Noah, Pomme, Hatik…) mais aussi de plusieurs anonymes qui vivent avec une maladie psychiatrique (stress post-traumatique, dépression, anxiété sévère, schizophrénie, trouble dissociatif de l’identité (TDI)…). Et parmi eux, il y a David, Médiateur de Santé-Pair à l’ESM (Établissement de santé mentale) de Rueil-Malmaison et Neuilly sur Seine, qui dévoile son parcours de santé et son utilité auprès des autres en tant que MSP.

Les MSP sont des professionnels qui travaillent sur l’estime de soi, la déstigmatisation et la qualité de vie des personnes atteintes de troubles de la santé mentale. Ils leur permettent de construire et hiérarchiser leurs projets, et d’atteindre leurs objectifs. Véritables accompagnants des personnes atteintes de pathologies psychiatriques, ils peuvent être amenés à sortir en extérieur avec les patients qui doivent faire des démarches administratives, se rendre à un rendez-vous, ou ont envie ou besoin de sortir pour toute autre raison. Ils mettent en place des activités favorisant l’insertion sociale. Ils sont un véritable soutien dans les soins.

Comme ils ont ou ont eu un trouble de la santé mentale, ils comprennent les problèmes des patients qu’ils suivent. Les liens de confiance sont ainsi facilités. Les MSP partagent leurs différentes expériences : vécu de la maladie, du regard des autres, de l’annonce du diagnostic, du sentiment d’abandon, des difficultés professionnels, familiales et sociales, des traitements, des hospitalisations… Ils facilitent les échanges et la communication au sein d’ateliers et de groupes. Ils développent et participent au maintien du réseau social, familial et amical. Ils peuvent proposer des méthodes et stratégie d’adaptation et de combat contre la dépréciation de soi, donner des conseils hygiéno-diététiques qui leur ont été utiles.

Médiateur de Santé-Pair : un professionnel formé et présent au sein de l’équipe soignante

Ils font partie intégrante de l’équipe de soin et exercent en tant que professionnel de la santé mentale. Les Médiateurs de Santé-Pairs participent aux « staffs », c’est-à-dire aux réunions de l’équipe pluridisciplinaire qui s’occupent des patients.

Dès 2012, un diplôme universitaire de Médiateur de Santé-Pair a été créé initialement à Paris, d’une durée d’un an, puis une licence est apparue (en 3 ans). Le programme Médiateurs de Santé-Pairs a bénéficié depuis sa création du soutien de 12 Agences Régionales de Santé (ARS). Le programme a permis de former 220 personnes, dont 200 sont actuellement en poste dans des structures hospitalières ou médicosociales en France. Cette formation et cette intégration dans des équipes permet un retour à l’emploi chez les personnes qui en étaient éloignées à cause de leurs troubles psychiques.

Le programme MSP français a été inspiré d’expériences étrangères d’intégration d’anciens usagers de psychiatrie au sein des équipes soignantes de santé mentale. Il a été mis en place par le Centre collaborateur de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé) pour la recherche et la formation en santé mentale (CCOMS). Sa mission est de former et de permettre l’embauche des Médiateurs de Santé-Pairs dans des établissements hospitaliers et des structures médico-sociales de santé mentale.

La santé mentale est la grande cause nationale 2025

Le documentaire « Santé mentale, briser le tabou » a été conçu dans le but de briser le silence, libérer la parole, déstigmatiser, ouvrir le dialogue et faire bouger les lignes ensemble. Et il a su parler de la maladie mentale, du regard des autres, de la honte de confier son mal-être et des souffrances dans la bienveillance et l'écoute.

Rappelons que la santé mentale est la grande cause nationale 2025 et l’affaire de tous. En effet, aujourd’hui, ce sont plus de 13 millions de Français qui sont concernés par des troubles psychiques, soit 1 Français sur 5. Il est donc nécessaire de s’en occuper sans se cacher.