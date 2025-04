C’est quoi la pré-éclampsie post-partum dont a souffert Megan Markle ?

L'ESSENTIEL Megan Markle a révélé, dans son podcast, qu’elle a été atteinte d’une pré-éclampsie post-partum.

Cette complication, qui se traduit par une hypertension artérielle et un taux élevé de protéines dans les urines, survient le plus souvent dans les 48 heures suivant l'accouchement, mais peut survenir jusqu'à six semaines après la naissance de l’enfant.

Cette maladie rare et grave, dont la cause est inconnue, est traitée avec des médicaments contre l’hypertension artérielle, des anticonvulsivants, des anticoagulants.

"Le post-partum est une période mouvementée, tellement mouvementée. C'est presque comme avoir un pied dans un monde et un pied dans un autre, et c'est une période très déroutante. (…) Nous avons toutes les deux vécu des expériences très similaires, bien que nous ne nous connaissions pas à l'époque. Nous avons toutes deux souffert d’une pré-éclampsie post-partum. C'est si rare... et si effrayant ! Et vous devez continuer à jongler avec tout le reste, et le reste du monde ne sait pas ce qui se passe en coulisses. En coulisses, vous continuez à essayer d’être là pour les autres, principalement pour vos enfants, mais ces choses sont des frayeurs médicales énormes. C'est une question de vie ou de mort, vraiment." C’est que Megan Markle a raconté lors du premier épisode de son nouveau podcast, Confessions of a female founder (soit Confessions d’une fondatrice féminine en français) publié le 8 avril, dans lequel recevait la fondatrice de l’application de rencontres Bumble, Whitney Wolfe Herd.

Pré-éclampsie post-partum : quels sont les symptômes ?

Cette complication médicale après l’accouchement, dont a été atteinte l’épouse du prince Harry, est différente de la pré-éclampsie, qui survient pendant la grossesse. D’après la Cleveland Clinic, un centre médical universitaire américain, la pré-éclampsie post-partum est une affection qui survient le plus souvent dans les 48 heures suivant l'accouchement, mais peut survenir jusqu'à six semaines après la naissance de l’enfant. Cette pathologie rare et grave provoque une hypertension artérielle et un taux élevé de protéines dans les urines. "Même les personnes n'ayant jamais souffert d'hypertension artérielle ou de prééclampsie peuvent en souffrir." Les patientes peuvent également présenter des modifications de la vision, des douleurs abdominales, une prise de poids rapide, des nausées, des vomissements ou encore un gonflement des membres.

Pré-éclampsie post-partum : "la cause exacte est inconnue"

"La cause exacte est inconnue. Les professionnels de santé savent que certains facteurs augmentent votre risque", indique la Cleveland Clinic. Les conditions prédisposantes sont l’obésité, l’hypertension artérielle pendant la grossesse, des antécédents familiaux ou personnels de pré-éclampsie, le fait d’avoir moins de 20 ans ou plus de 40 ans, une grossesse gémellaire, des maladies auto-immunes et le diabète.

Si cette maladie n'est pas traitée, elle peut entraîner des lésions au cerveau, aux reins et au foie, des accidents vasculaires cérébraux, des convulsions, des caillots sanguins, voire même le décès. La prise en charge de la pré-éclampsie post-partum repose sur la prise de médicaments contre l’hypertension artérielle, d’anticonvulsivants, d’anticoagulants. "Si vous allaitez, informez votre professionnel de santé afin qu'il puisse vous conseiller sur la sécurité de ces traitements pour votre bébé."