Pré-éclampsie : les chercheurs se rapprochent d'un remède

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont identifié une protéine comme marqueur de la pré-éclampsie, ce qui pourrait permettre de la diagnostiquer plus précocement.

Ils ont aussi mis au point un anticorps pour éliminer cette protéine et traiter la pré-éclampsie.

Chaque année, 40.000 femmes sont concernées par la pré-éclampsie en France.

Le pronostic vital de la mère de et de son fœtus sont mis en jeu dans 10 % des cas de pré-éclampsie, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

“Les cliniciens n’ont pas encore de moyen univoque pour détecter précocement le risque de pré-éclampsie au cours d’une grossesse, peut-on lire sur le site de l’Inserm. Or, la découverte de marqueurs précoces est un enjeu fondamental pour pouvoir utiliser un traitement préventif.” Une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Communications, vient justement de découvrir un marqueur de la maladie : la protéine toxique cis P-tau.

Une protéine qui permet un diagnostic précoce de la pré-éclampsie

“Notre étude identifie cis P-tau comme un responsable et un biomarqueur important de la pré-éclampsie, explique le Dr Surendra Sharma, auteur de cette étude, dans un communiqué. Il peut être utilisé pour le diagnostic précoce de la complication [de la pré-éclampsie] et constitue une cible thérapeutique cruciale.”

Une fois la protéine toxique identifiée comme marqueur, les scientifiques ont cherché le moyen de lutter contre cis P-tau. Lors de précédentes recherches, ils avaient mis au point un anticorps cis P-tau. Il est actuellement en cours d’essai clinique pour traiter les traumatismes crâniens et la maladie d'Alzheimer.

Un anticorps comme traitement de la pré-éclampsie

Ainsi, dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont testé cet anticorps sur des souris pour savoir s’il pouvait fonctionner comme traitement contre la pré-éclampsie. Les résultats sont pour l’instant encourageants.

“Nous avons découvert que l’anticorps cis P-tau éliminait efficacement la protéine toxique dans le sang et le placenta et corrigeait toutes les caractéristiques associées à la pré-éclampsie chez la souris, détaille le Dr Surendra Sharma. Les caractéristiques cliniques de la pré-éclampsie, comme une pression artérielle élevée, un excès de protéines dans l'urine et un retard de croissance fœtale, entre autres, ont été éliminées et la grossesse s'est déroulée normalement.”

Fort de ces résultats, les chercheurs travaillent actuellement au développement d'un test de détection précoce de la pré-éclampsie et de thérapies pour traiter cette maladie qui concerne chaque année 40.000 femmes en France, selon l’Inserm.