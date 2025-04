Robbie Williams a contracté le scorbut après un régime drastique

L'ESSENTIEL Après avoir arrêté de manger et pris de l'Ozempic dans le but de perdre du poids, Robbie Williams a souffert du scorbut.

Cette maladie est provoquée par une carence sévère en vitamine C.

On observe une hausse des cas depuis plusieurs années à cause de la précarité alimentaire, le recours à des régimes drastiques ou à des complications de la chirurgie bariatrique.

Robbie Williams a beaucoup parlé de ses addictions aussi bien dans ses chansons, ses interviews que son biopic Better Man. En revanche, il a assez peu évoqué son combat contre la dysmorphophobie.

Ce trouble - caractérisé par une préoccupation exagérée pour des défauts corporels, réels ou imaginaires - l’a conduit à faire un régime si drastique qu’il a développé un scorbut. Il s’est confié sur cet épisode pour la première fois lors d’une interview accordée au Mirror.

Robbie Williams : "j'avais arrêté de manger et je n'avais plus de nutriments"

"L’année a commencé par une mauvaise santé mentale, ce qui ne m’était pas arrivé depuis très, très longtemps…", reconnaît l’interprète du tube Angels. "J'étais triste, j'étais anxieux, j'étais déprimé.” Le chanteur qui a aussi souffert d’anxiété et de dépression, a été surpris la survenue de ces difficultés psychiques. “Cela fait environ dix ans… Je pensais que j’étais à l’autre bout du tunnel. Je pensais que j’en avais fini avec cette histoire et que j’entrais enfin dans ce sublime monde merveilleux. C’était déroutant de revenir en arrière."

L’artiste a soupçonné que ce “retour en arrière” pouvait être nourri par son alimentation… ou plutôt par l’absence de repas sains, diversifiés et suffisants. Le cinquantenaire, atteint de dysmorphophobie, avait entamé un régime avec l’aide de l’ozempic, un anti-diabétique utilisé ici comme coupe-faim. “J'avais arrêté de manger et je n'avais plus de nutriments”.

Les examens ont révélé - outre avoir perdu 12 kilos - il avait surtout une carence en vitamines C. Elle était si importante qu’il a développé un scorbut.

Sa femme s’est inquiétée de sa perte de poids rapide. Mais il n’a pas entendu ses craintes. “Avec la dysmorphie corporelle, quand les gens s'inquiètent de votre apparence, vous dites : j'ai réussi. Quand ils disent : "On s'inquiète que vous soyez trop mince", ça me fait penser au jackpot. J'ai atteint la terre promise”, explique-t-il.

Scorbut : une maladie quasi disparue qui revient

Le scorbut, “une maladie de pirate du 17e siècle” comme la surnomme Robbie Williams, a décimé des générations de marins qui n’avaient pas accès à des produits frais pendant leurs navigations. Cette pathologie est provoquée par une forte carence en vitamines C. Elle peut être responsable, entre autres :

d’une grande fatigue ;

de douleurs osseuses intenses ;

d’une faiblesse musculaire invalidante ;

d'une fragilité des vaisseaux avec apparition d' ecchymoses ;

ecchymoses ; d’hémorragies et de saignements ;

de problèmes aux gencives et aux dents ;

d’un dessèchement des cheveux et de la peau ;

de l’anémie…

Le scorbut avait progressivement disparu des cabinets médicaux au cours du XXe siècle dans les pays industrialisés. Mais on observe depuis plusieurs années une résurgence inquiétante des cas. Les professionnels de santé qui se sont penchés sur ce dossier estiment qu'elle est liée à l’augmentation de la précarité socio-économique (qui complique l’accès à des aliments nutritifs de bonne qualité et frais), au recours à des régimes drastiques (à l’exemple de la star britannique) ou encore à des complications de la chirurgie bariatrique.

Pour rester en bonne santé, l'ANSES recommande un apport journalier en vitamine C de 110 mg par jour chez l'adulte. Elle ajoute : "les besoins en vitamine C peuvent être couverts en consommant des fruits tels que les cassis et les agrumes, et des légumes, en particulier le persil et les poivrons".

Après son diagnostic de scorbut, Robbie Williams a repris de son côté une alimentation plus saine et il assure aller beaucoup mieux aujourd’hui.